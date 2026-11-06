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Виталий Чепинога
Виталий Чепинога

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Новости политики / Мнения
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Америка превыше всего или Трамп превыше Америки? Нужно 50 лет, чтобы отмыться от позора трампизма

Америка превыше всего или Трамп превыше Америки? Нужно 50 лет, чтобы отмыться от позора трампизма
Президент США Трамп

Госсекретарь США Марко Антони Рубио уже выбросил в пропасть лакированные туфли, подаренные ему Трампом, и собрался в отставку с прицелом на выборы 2028 года. 

Как человек разумный, Рубио видит: если сарай уже сгорел, та же участь ждет и дом. Пусть даже это целый Дом, да еще и Белый. Несмотря на его новый бальный зал в стиле рококо с люрексом и блестками. В этой команде на карьеру рассчитывать не приходится. А все возможные будущие сценарии, связанные с Трампом, ведут в основном в сторону Уотергейта.

Вице-президент Джей Ди Вэнс тоже думает в этом направлении. А Вэнс для нас хуже, чем Трамп. Потому что Трамп просто тупый дурак, а Вэнс – коварный и подлый дурак.

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Поэтому Джей Ди Вэнс сейчас говорит предвыборными лозунгами. Говорит, что нужно положить конец войне в Иране, навести порядок в экономике и вернуться к лозунгу "Америка прежде всего"... Make America great again

Но он не говорит, что "Америка прежде всего" – это не та Америка, которую они с Трампом и Маском стремились построить.

Грейт эгейн – это сильная и справедливая Америка. Та Америка, которая осознает свою силу и свою правоту. Та Америка, которая карает диктаторов и военных преступников, а не водит с ними хороводы. Та Америка, которая строит свое влияние не на тарифах, а на защите. Та Америка, которая не терпит неофашистов и политических извращенцев. Та Америка, которая не пытается переименовать океаны и отобрать Канаду с Исландией. Та Америка, которая не посылает союзников в задницу. Та Америка, которая держит слово и гарантии.

Пока они (республиканцы) этого не поймут, снова может получиться только Make Amerika stupid againe

Соединенным Штатам теперь понадобится как минимум лет пятьдесят, чтобы вернуть доверие к себе и смыть позорное пятно трампизма. Самое позорное пятно в собственной политической и государственной истории.

"Опомнитесь, покайтесь, безбожные сыны!" – как говорил Пантелеймон Кулиш на первом учредительном заседании группы MAGA...

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Чепиноги
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