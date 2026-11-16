В идеальном мире 24 февраля 2022 года американские стратегические бомбардировщики уже превращали бы Кремль в груду строительного мусора. Польские танковые колонны, не останавливаясь на перекур, приближались к Смоленску.

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В Минске американские морские котики помогали Лукашенко собрать чемодан, пока тот уверял, что всегда был против войны и лично придумал бело-красно-белый флаг.

На Патриарших прудах двое темнокожих американских штурмовиков, сидя на броне "Брэдли", ухаживали за москвичками. Один, сержант из Луизианы, старательно читал с телефонного переводчика: "Девушка, вы очень красивая. Можно я вас пригласить на ужин? Я не женат и не член НАТО. Ой, нет, член НАТО". Девушки хохотали и фотографировались в его каске.

Неподалеку американский капрал спорил с продавщицей шаурмы, которая наотрез отказывалась принимать доллары, зато соглашалась взять три пачки "Мальборо". На Тверской бабушка в норковой шапке остановила военную колонну, чтобы спросить, когда наконец дадут горячую воду. А возле Лубянки американский военный полицейский выписывал штраф водителю черного "Майбаха" с мигалкой за парковку на тротуаре.

Тем временем над Ново-Огаревом ревели двигатели американских вертолетов. Бойцы "Дельты" выбивали двери президентской спальни, вытаскивали Путина из-под одеяла и давали ему тридцать секунд, чтобы найти тапочки. Путин требовал немедленно позвонить Байдену, потом Си Цзиньпину, потом хотя бы Алине. За дверью уже стоял офицер с наручниками и переводчицей, которая терпеливо объясняла, что "многополярный мир" по-английски будет you have the right to remain silent.

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Пылала Лубянка. В российском Генштабе в панике учили по-английски "Мы сдаемся", "Я лишь выполнял приказы" и "Мне нужен адвокат", параллельно пытаясь дожевать документы с грифом "Совершенно секретно". А на Красной площади уже монтировали трибуну для международного трибунала.

К обеду Украина получала назад все оккупированные территории, включая Крым. К вечеру последние российские войска складывали оружие. Байден звонил Зеленскому, извинялся за небольшую задержку и спрашивал, не нужно ли решить еще какие-нибудь вопросы.

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Было бы круто, никаких разговоров.

Любая помощь, отличавшаяся от этого сценария мечты, неизбежно воспринималась как недостаточная.

На самом деле американская помощь Украине при Байдене была беспрецедентной по сочетанию скорости, масштабов и характера поставок. Речь действительно идет об исключительном случае в американской истории.

Поэтому крайне несправедливо ставить Байдена и Трампа на одну доску. Человека, который не только фактически полностью остановил помощь, но и начал помогать агрессору.

Всех раздражало стремление Байдена избежать "эскалации". Это воспринималось как пренебрежение интересами украинцев, отсутствие настоящего сочувствия к ним.

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Вот об этом я и хочу кое-что рассказать.

О том, что американцы абсолютно всегда старались "избежать эскалации", особенно когда речь шла о столкновениях с мировыми державами, даже если сами непосредственно участвовали в войне. В частности, Рейган, который для многих у нас символизирует американскую мощь и решительность, поступал именно так – избегал эскалации.

Несмотря на впечатление, будто американцы решительно вмешивались в европейские войны, в действительности они всеми силами пытались избежать обеих мировых войн.

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– В 1916 году, когда Первая мировая война длилась уже более двух лет, Вудро Вильсон переизбрался на второй срок под лозунгом "Он не дал втянуть нас в войну!" Вступить в войну США заставили тайные переговоры Германии с Мексикой о возможном союзе против них.

– На третий день вторжения Германии в Польшу в 1939 году Рузвельт обращается к гражданам, обещая приложить все усилия, чтобы не дать втянуть США в войну. В октябре 1940 года, когда Гитлер уже оккупировал шесть европейских стран, Рузвельт говорит, что "ваших детей не отправят ни в какие иностранные войны". Вступить в войну США заставили удар Японии по их территории и объявление войны Германией.

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Потом была Корея. Именно там родился тот самый страх перед "эскалацией", который проявился позже во Вьетнаме и дожил до времен Байдена.

Напомню, что Корейский полуостров, который до 1945 года был японской колонией, после войны разделили на зоны оккупации, как Германию. Впрочем, американцы вывели оттуда свои войска в 1949 году и не планировали оказывать помощь Южной Корее. Но когда северокорейские войска за три дня взяли Сеул, а примерно через два месяца заняли почти весь полуостров, Америка решила, что так дело не пойдет.

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Также примерно за два месяца американцы заняли почти весь полуостров в обратном направлении. Игнорируя предупреждения со стороны Китая о том, что он вступит в войну в случае приближения к его границам. Мем про "последнее китайское предупреждение" появится позже. Тогда китайцы как сказали, так и сделали. И в конце концов загнали американцев за 38-ю параллель. Половину полуострова удалось удержать, но после вступления Китая в войну американские войска за считаные недели потерпели несколько тяжелых поражений. Всего за шесть месяцев с начала войны более 40 тысяч американских военнослужащих были отнесены к числу погибших, раненых или пропавших без вести. Это стало шоком.

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Главнокомандующий американскими войсками генерал Дуглас Макартур требовал перенести боевые действия на территорию Китая, бомбить его военные объекты и побережье, а также привлечь к войне армию китайских националистов с Тайваня. Президент Гарри Трумэн вместо этого снял Макартура с должности.

11 апреля 1951 года Трумэн обратился к американцам и объяснил свое решение. "Почему мы не бомбим Маньчжурию и сам Китай? Почему не помогаем китайским националистам высадиться на материк?" И сам ответил: потому что это создает чрезвычайно серьезный риск большой войны.

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"Мы пытаемся предотвратить Третью мировую войну, а не начать ее", заявил президент США.

Напомню, что речь шла о войне, в которой американские солдаты непосредственно воевали и погибали. И о Китае, который тогда еще не был ни экономической сверхдержавой, ни обладателем ядерного арсенала. Зато за его спиной стоял Советский Союз, который уже имел атомную бомбу.

Итак, США решили, что они не готовы рисковать – ради, еще раз повторяю, собственной победы.

Корея стала для американцев не просто болезненным уроком, а своеобразной матрицей, по которой Вашингтон принимал военные решения на протяжении следующих десятилетий.

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В апреле 1961 года американцы организовали вторжение на Кубу, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро. ЦРУ завербовало, вооружило и обучило около полутора тысяч кубинских эмигрантов. Но накануне высадки президент Джон Кеннеди отменил запланированные авиаудары по кубинским аэродромам, а когда операция начала проваливаться, отказался бросить на помощь американскую боевую авиацию. Ради избежания эскалации, конечно.

В 1962 году, когда СССР разместил на Кубе ядерные ракеты, способные за считаные минуты достичь американских городов, военное командование требовало немедленно разбомбить ракетные установки и готовить вторжение. Президент Джон Кеннеди вместо этого выбрал переговоры с Хрущевым.

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А во Вьетнаме урок Кореи уже напрямую определял американскую военную стратегию. США отправили туда более полумиллиона военнослужащих, сбросили миллионы тонн бомб, потеряли более 58 тысяч человек убитыми. И при этом даже не пытались захватить Северный Вьетнам сухопутными войсками. Президент Линдон Джонсон ограничивал авиаудары, запрещал бомбить определенные объекты и приближаться к китайской границе. Причина была та же: страх повторить Корею, втянув в войну Китай, а возможно, и Советский Союз.

Важно понимать, что войны в Корее и Вьетнаме американцы воспринимали вовсе не как чужие конфликты, в которые их втянули. Речь шла о глобальном противостоянии двух враждебных систем, о сдерживании коммунизма, который угрожал распространиться на весь мир. Каждую новую страну, попадавшую под контроль коммунистов, рассматривали как очередное поражение в борьбе за будущее планеты. А Куба и вовсе находилась всего в полутора сотнях километров от американского побережья. Советский союзник буквально под боком у Соединенных Штатов.

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То есть ставки были не просто высоки. В Вашингтоне считали, что защищают собственную безопасность, мировое влияние и сам образ жизни американцев. И даже при таких обстоятельствах президенты США пытались "избежать эскалации".

А теперь вспомним Рональда Рейгана. Икону американских республиканцев, символ бескомпромиссной борьбы с коммунизмом, президента, которого до сих пор вспоминают как настоящего мужика со стальными яйцами.

Знаете, когда он решился передать моджахедам "Стингеры"? ПЗРК, из которых сбивали советские вертолеты. Которые в итоге стали символом афганской войны.

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Внимание: через шесть лет после советского вторжения и через пять лет после собственного прихода к власти! На самом деле уже после того, как Горбачев сказал на Политбюро, что нужно убираться из Афганистана.

До этого американцы так тщательно скрывали свое участие в войне, что поставляли моджахедам почти исключительно оружие советского производства, закупленное в Египте и других странах. Даже его переправляли по целому детективному маршруту, а ЦРУ требовало следить, чтобы по происхождению оружия можно было выйти на Египет, но не на Соединенные Штаты.

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Более того, американцы поначалу даже не обучали афганских бойцов в Пакистане. Согласно рассекреченному документу Госдепартамента от мая 1980 года, американские инструкторы готовили пакистанских специалистов в Саудовской Аравии, а те уже обучали моджахедов.

Все ради того, чтобы Москва не получила очевидного повода для прямого столкновения с США. И это в то время, когда советские генеральные секретари устроили "гонки на лафетах", умирая один за другим, а в стране царили кризис управления и масштабный системный застой.

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И даже Рейган с его якобы

железными яйцами не спешил проверять, насколько безопасно раздражать это болеющее, уже умирающее государство.

А потом Советский Союз наконец сдох, Россия увязла в экономическом и политическом кризисе, а Китай еще не успел превратиться в того игрушечного динозавра, которого бросаешь в стакан воды, а он вырастает в десять раз. И тут американцы вдруг осмелели. Ирак, Югославия, Афганистан, снова Ирак. Вашингтон наконец мог продемонстрировать, на что способна самая мощная армия мира, когда на горизонте нет никого, кто мог бы создать им серьезные проблемы.

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Впрочем, даже в 1999 году, когда Россия буквально лежала в руинах, двух сотен российских десантников, неожиданно захвативших аэропорт Приштины в Косове, хватило, чтобы в НАТО снова заговорили о Третьей мировой. Американский генерал Уэсли Кларк приказал блокировать аэродром, но британский генерал Майкл Джексон отказался выполнять приказ. "Я не собираюсь начинать для вас Третью мировую войну", – ответил он. Лондон поддержал Джексона, а позднее согласился и Вашингтон. Вопрос решили дипломатическим путем.

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Напомню, это была Россия вечно пьяного Ельцина. Без сверхдоходов от нефти и газа, с разваленной экономикой и армией, увязшей в Чечне. И даже с ней НАТО не захотело рисковать даже самым незначительным прямым столкновением.

Итак, если говорить не о воображаемом мире наших идеальных представлений, а о реальном историческом контексте, Байден не то что не был "трусом" – он был просто невероятно, фантастически смелым.

Напоследок коротко еще об одном мифе: "США всегда бросали своих союзников". Он тоже оправдывает Трампа – мол, он действует так же, как все американские президенты до него.

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За вторую половину двадцатого века я насчитал шесть случаев "предательства": один произошел при Кеннеди, четыре – при Форде, еще один – при Буше-старшем.

При Трампе таких случаев произошло сразу пять!

– В 2019 году он приказал вывести американских военных из района, где турецкая армия готовилась атаковать сирийских курдов, которые вместе с американцами воевали против ИГИЛ.

– В 2020-м договорился с талибами о выводе войск из Афганистана за спиной афганского правительства.

– 2 января 2026 года Трамп пообещал прийти на помощь мирным протестующим, если режим начнет их убивать. А 13 января призвал иранцев продолжать выступления и захватывать государственные учреждения, заверив, что помощь уже в пути. Режим развернул кровавые репрессии, погибли тысячи людей. Обещанной защиты протестующие не получили.

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– Американский спецназ захватил Мадуро, после чего Вашингтон поддержал передачу власти не оппозиции, победу которой на выборах ранее признавали сами США, а вице-президенту Мадуро Делси Родригес. Марию Корину Мачадо и ее союзников отстранили от определения новой власти.

– Что он натворил с Украиной, вы и без меня знаете.

Только один из пяти случаев обошелся без крови. По крайней мере, пока. Впрочем, окончательные последствия этого предательства еще неизвестны. В четырех других случаях результаты его действий измерялись человеческими жизнями.

Таким образом, Трамп совершил почти половину всех американских "предательств" после Второй мировой войны.

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