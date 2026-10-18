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"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
По словам Зеленского, Россия 76 раз атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор. Источник: Офис президента

С момента объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия неделю назад Россия 76 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору. За это время оккупанты также выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет, большинство из которых — баллистические.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, жилым домам и предприятиям, несмотря на заявления о возможности прекращения огня.

Россия продолжает атаковать энергетику Украины

По словам главы государства, только в ночь на 18 октября российские войскананесли удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. В результате атак десятки тысяч семей остались без электроэнергии. Энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу света.

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''Америка должна это видеть!'' Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия

Последствия атак на Украину. Источник: Скриншот

Также ночью оккупанты атаковали жилые дома в украинских регионах. По предварительным данным, двое человек погибли, еще 12 получили ранения, среди них – двое детей. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, утром российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. На месте работают все необходимые службы.

Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что главными целями российских атак остаются энергетические объекты, а цель оккупантов — вызвать масштабный блэкаут в Украине.

"И Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше", — отметил Зеленский.

''Америка должна это видеть!'' Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия

Последствия атак на Украину. Источник: Скриншот

Он убежден, что именно позиция России является причиной продолжения войны, а не действия Украины, которая защищает себя. По словам президента, для достижения мира необходимо усиливать давление именно на Москву.

"Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс", — подытожил глава государства.

''Америка должна это видеть!'' Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия

Последствия атак на Украину. Источник: Скриншот

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины получили все необходимые приказы относительно энергетического перемирия. Украина заявила о готовности прекратить удары по российской энергетике и ожидает аналогичных действий от Москвы.

Как писал OBOZ.UA, энергетическое перемирие, объявленное Дональдом Трампом, могло касаться только ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Россия пока не согласилась на такие договоренности.

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