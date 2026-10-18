''Америка должна это видеть!'' Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия

С момента объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия неделю назад Россия 76 раз целенаправленно наносила удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору. За это время оккупанты также выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет, большинство из которых — баллистические.

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Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре, жилым домам и предприятиям, несмотря на заявления о возможности прекращения огня.

Россия продолжает атаковать энергетику Украины

По словам главы государства, только в ночь на 18 октября российские войскананесли удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. В результате атак десятки тысяч семей остались без электроэнергии. Энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу света.

Также ночью оккупанты атаковали жилые дома в украинских регионах. По предварительным данным, двое человек погибли, еще 12 получили ранения, среди них – двое детей. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, утром российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. На месте работают все необходимые службы.

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Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что главными целями российских атак остаются энергетические объекты, а цель оккупантов — вызвать масштабный блэкаут в Украине.

"И Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше", — отметил Зеленский.

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Он убежден, что именно позиция России является причиной продолжения войны, а не действия Украины, которая защищает себя. По словам президента, для достижения мира необходимо усиливать давление именно на Москву.

"Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс", — подытожил глава государства.

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Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины получили все необходимые приказы относительно энергетического перемирия. Украина заявила о готовности прекратить удары по российской энергетике и ожидает аналогичных действий от Москвы.

Как писал OBOZ.UA, энергетическое перемирие, объявленное Дональдом Трампом, могло касаться только ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В то же время Россия пока не согласилась на такие договоренности.