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Игаль Левин
Игаль Левин

Новости политики / Мнения
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Блог |

Америка больше не нейтральная, или Почему Трамп перешел красную линию ради Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин

Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про текущее осложнение отношений между Украиной и США:

Традиционно подготовил выжимку самого основного:

• С момента сложного визита в Белый дом более полутора лет назад украинский президент и правительство всегда старались продемонстрировать максимальную поддержку Трампу. Они демонстрировали готовность к мирным инициативам, и поддерживали другие его начинания. Однако после дизельной сделки с Путиным продолжать такую политику не представляется возможным.

• Эта сделка открывает окно для дальнейшего снятия санкций с РФ. Идея сопротивления Украины заключалась в наращивании экономического давления на РФ с целью вынудить Путина согласиться на переговоры. Однако после ослабления санкций российскому руководству это ни к чему – они теперь надеются получать дальнейшие послабления по санкциям, что дает возможность продолжать атаковать Украину.

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• Фактически, американское правительство перешло красную черту: после такой помощи русским американцев уже нельзя назвать ни поддерживающими Украину, ни "нейтральными медиаторами".

• Одна из самых больших ошибок Украины (и Европы) относительно Трампа заключалась в вере в то, что он якобы любит тех, кто сражается. Идеей было показать Трампу, как Украина побеждает, и это в итоге склонило бы его на украинскую сторону. Существует много причин, почему Трамп так себя ведет: психологические особенности, коррупция, однако главным в данном случае является мировоззрение Трампа.

• Трамп в целом верит, что только сила является критерием истинности. Это, в частности, приводит к его восприятию коррупции в позитивном ключе, мол, если я имею возможность обогатить себя, то я должен этим воспользоваться. В сфере внешней политики это приводит к позиции, что у сильных держав есть право подчинять себе слабые страны. Это ярко проявляется в отношении Трампа к Гренландии и Канаде. Вместе с тем, через эту призму он смотрит и на российскую агрессию против Украины.

• Для Трампа является вполне естественной мысль о том, что Россия претендует на право доминировать над Украиной, точно так же, как и для США – доминировать над Канадой. И если Украина выйдет из войны в выигрышной позиции, то она бы вполне была бы на стороне Канады в отстаивании своего суверенитета от США. По этой причине Трамп ни в коем случае не хочет, чтобы Россия оказалась бы побежденной.

• В этом кроется корень провала всех попыток переговоров. Однако президент США не является всемогущим: есть ограничения его власти и интересы групп, способных оказывать давление. Многие люди в США поддерживают Украину, на международной арене многие страны также на украинской стороне.

• Таким образом, реально заставить Трампа помогать Украине, даже против его собственной воли. Для этого не надо заискивать перед ним и пробовать снискать его расположение – а определить точки давления на него и бить по ним.

• Многие критиковали Зеленского за слишком прямолинейную критику Трампа с Пирсом Морганом в Financial Times. Однако интервью было невероятно успешным – оно надавило на все нужные точки в американском обществе. Это интервью создало много давления на Трампа, и сейчас, как мы видим, разведданные и услуги Starlink продолжают предоставляться.

• По всей видимости, Украине удастся сохранить некоторую степень поддержки от США . В частности, если взять предоставление разведданных, то в первую очередь это означает систему раннего предупреждения населения о российских ракетных атаках. Трампу будет очень сложно объяснить американцам, почему он внезапно хочет отобрать у украинцев возможность вовремя дойти до убежища перед ракетным ударом.

• Со снятием санкций дело обстоит сложнее, и возможно, что подобное продолжится. В то же время, Трампу, по всей видимости, придется смириться с тем, что он никак не может повлиять на желание и стратегию Украины сжечь российские нефтеперерабатывающие заводы.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Игаля Левина
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