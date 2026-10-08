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"Но нужен переходный период": еврокомиссар признал, что вступление Украины укрепит аграрный потенциал ЕС

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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"Но нужен переходный период": еврокомиссар признал, что вступление Украины укрепит аграрный потенциал ЕС
Кристоф Хансен высказался о перспективах присоединения Украины к Европейскому Союзу. Фото архивное. Источник: Facebook Christophe Hansen

Потенциальное вступление Украины в Евросоюз пугает европейских аграриев, поскольку "это настоящая производственная машина". Однако присоединение этой страны может укрепить продовольственную самодостаточность ЕС в мире.

Чтобы интеграция украинского агросектора прошла успешно, потребуется длительный переходный период для согласования производственных стандартов. Об этом в интервью BFM Business заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен.

Он признал, что многих беспокоит расширение Европейского Союза. "Конечно, вступление Украины в ЕС пугает. Я – сын и брат фермеров, и могу сказать вам, что фермеры в моем регионе, в Люксембурге, были очень обеспокоены уже тогда, когда Польша, Венгрия, Чехия и Словакия присоединились к ЕС. Речь шла о другой структуре сельского хозяйства, нежели та, с которой мы были знакомы в Западной Европе. Но это произошло, и, думаю, мы можем сказать, что это был успех. Нам также иногда есть чему поучиться у другой стороны", – сказал еврокомиссар.

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Он подтвердил, что членство Украины укрепило бы аграрный суверенитет ЕС, но дело не только в самообеспеченности.

"Мы также несем ответственность перед регионами мира, которые не производят достаточно продовольствия. С геополитической точки зрения нам было бы полезно иметь в составе ЕС такой производственный потенциал, как украинский", – признал чиновник.

По словам Хансена, "Украина пугает, потому что она настоящая производственная машина". Впрочем, производство в Украине должно перейти на стандарты ЕС. Это "будет иметь решающее значение, и для украинской стороны это не будет простым делом".

"Если к 2028 году она не приведет производство в соответствие с нашими стандартами, мы будем иметь право пересмотреть квоты", – предупредил еврокомиссар.

Также он напомнил, что предусмотрены специальные переходные механизмы, в частности для сельского хозяйства. "В случае с Украиной на обсуждение могут вынести достаточно длительные переходные периоды. Важно не поставить под угрозу нашу модель. Однако не следует также создавать препятствия с самого начала – нужно искать решения", – убежден Хансен.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киев не согласится на модель вступления в Европейский Союз, при которой для страны навсегда ограничат продажу отдельных продовольственных товаров на европейском рынке, в частности зерна. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пояснил, что мы не против переходного периода с временными квотами и другими защитными механизмами, но такие ограничения должны иметь четкую конечную дату.

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