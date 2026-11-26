Лукашенко нахамил Путину: в интервью французскому телевидению он плюнул Путину в исконные щи: "если лезть с принадлежностью территорий вглубь, то всю Россию придется Монголии отдавать". А заодно напомнил, что Беларусь далеко не всегда была под Россией.

Видео дня

"Слушайте, я историк: наше государство зародилось в эпоху раннего Средневековья, в XI–XII веках. Оно берет начало от Киевской Руси – это неоспоримый факт. И сегодня утверждать, что вот эти земли исконно были русскими... Когда-то они были русскими. Так и русские земли, если посмотреть глубже, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому – Монголии? Путин прекрасно это понимает".

Это уже то самое чувство – "Акела промахнулся"? Лукашенко почувствовал, что уже может безнаказанно унижать Путина с его амбициями "собирателя земель русских"?

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...