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"Агрессия и атаки продолжают расширяться": в Германии не видят никакой готовности России двигаться к миру

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
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"Агрессия и атаки продолжают расширяться": в Германии не видят никакой готовности России двигаться к миру
Флаг Германии

Правительство Германии не видит никаких признаков того, что Россия готова к миру. Несмотря на активизацию дипломатических усилий и подготовку возможной трехсторонней встречи в Абу-Даби, российские войска продолжают интенсивные атаки против Украины.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Себастиан Гилле во время пресс-конференции в Берлине в среду, 28 октября. Его слова передает "Укринформ".

"Мы и дальше наблюдаем, что со стороны России вообще нет никакой готовности двигаться в направлении мира, напротив, агрессия и атаки остаются на высоком уровне или даже продолжают усиливаться", – подчеркнул Гилле.

Комментируя дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины, Гилле упомянул телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По словам представителя немецкого правительства, обе страны заранее согласовали контакт с партнерами.

"Да, это обсуждалось. Финляндия и Норвегия заранее проинформировали партнеров, а также сообщили им о результатах своего телефонного разговора", – отметил Гилле.

Он уточнил, что Стубб и Стере действовали от имени своих государств, а их разговор с Путиным следует рассматривать как дополнение к дипломатическим усилиям США и других европейских стран.

По словам Гилле, накануне возможной трехсторонней встречи по мирному урегулированию Германия тесно координирует свои действия с Украиной, европейскими партнерами и Соединенными Штатами.

Комментируя возможное участие Европейского Союза в будущих переговорах в Абу-Даби, представитель правительства Германии подчеркнул, что урегулирование войны невозможно без Украины и Европы.

"Не может быть никакого решения без Украины, и точно так же невозможно урегулировать этот конфликт без Европы, без Европейского Союза", – заявил Гилле.

В то же время он сообщил, что сейчас не располагает информацией о новых контактах европейских лидеров с Россией. Также пока неизвестно, планирует ли канцлер Германии Фридрих Мерц провести телефонный разговор с Путиным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время телефонного разговора со Стуббом и Стере российский диктатор Владимир Путин повторил требования Кремля в отношении Украины и НАТО. Он заявил, что так называемые "коренные причины" войны должны быть устранены до начала мирных переговоров, а будущее соглашение должно учитывать "реалии на земле".

В Институте изучения войны отметили, что за этими заявлениями стоят максималистские требования Москвы. По оценке аналитиков, Россия стремится захватить весь Донбасс и добиться признания оккупированных украинских территорий российскими еще до прекращения огня или заключения мирного соглашения. Кроме того, Кремль пытается ограничить право Украины самостоятельно определять внешнеполитический курс и добиться влияния на решения НАТО о расширении Альянса.

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