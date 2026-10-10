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Блог

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин

Директор программы "Экономика" Украинского института будущего

Новости политики / Мнения
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Блог |

Агент Краснов раскрылся

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Просто хронология событий последнего месяца в рамках "спецоперации"

5–6 сентября 2026 года — очные переговоры в Москве.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер посетили Москву.

Они провели личную встречу с Путиным в Кремле.

(!) Похоже, именно здесь было принципиально согласовано дело по дизельному топливу

6 сентября 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Киев

8 сентября 2026 года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

(!) Здесь сделка была подтверждена Путиным

14 сентября 2026 года Трамп впервые объявил о якобы достигнутой договоренности снизить интенсивность атак на российские НПЗ и заявил, что Украина согласилась сократить удары (!)

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Украина этого не подтверждала, насколько я знаю.

22 сентября 2026 года — личная встреча лидеров Украины и США в Нью-Йорке. Переговоры были сосредоточены на предложениях по деэскалации, включая возможность взаимного энергетического и морского перемирия.

В этот же день (Трамп уже знал, что соглашение находится в процессе):

22 сентября 2026 года MINERVA ZEN — крупнотоннажный греческий танкер для перевозки нефти и химикатов (Chemical/Oil Products Tanker) отплыл с грузом из Санкт-Петербурга и направляется в порт Саванна (Savannah), расположенный в штате Джорджия на восточном побережье США

С 24 по 28 сентября 2026 года Кирилл Дмитриев отправился в США. Проводил встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне

9 октября 2026 года Многосторонний раунд в Майами: Украина — США

Снова в тот же день (как вам такая синхронность?):

9 октября 2026 года — телефонный разговор. Путин и Трамп провели полтора часа в телефонных переговорах. По их итогам Трамп объявил о достижении "дизельного соглашения".

С 10 по 12 октября 2026 года ожидается, что судно прибудет (!!!) к побережью Соединённых Штатов в период

...

Похоже, эта спецоперация давно шаг за шагом разворачивалась.

- Главная её цель — восстановление легитимности России за столом переговоров с "большими дядями"

- Переговоры и встречи с Украиной не ставили целью достижение мира, а были прикрытием

- "Дизель" не был целью, это лишь один из многих элементов

- Например, сегодня Трамп заявил, что Украине нужны выборы нового президента, который согласится на его условия.

Вот так агент Краснов ни словом не выдает себя.

А что мы? Пожелаем господину Трампу крепкого здоровья :)

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Источник:https://www.facebook.com/anatoliy.amelin/posts/pfbid0vhsLTG2Z3cMPSeYkXvx2cwkS8oPzoZoxsvPTmdJMZWmmCiLrny1scRZpsX1W1TEcl
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