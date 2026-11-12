Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с Бессмертным

Переговоры в Абу-Даби прошли в привычной для такого рода мероприятий атмосфере: каждая из сторон приехала со своим пониманием того, чем должна закончиться эта встреча. Украина стремится добиться прекращения боевых действий, возвращения пленных и надежных гарантий безопасности. Москва продолжает настаивать на территориальных уступках, отказе Украины от НАТО и ограничении ее военных возможностей. Дональд Трамп хочет добиться соглашения, которое можно будет представить как завершение крупнейшей войны в Европе за последние десятилетия. Для этого его переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются сблизить позиции Киева и Москвы, найти точки для уступок и параллельно сформировать более широкую систему послевоенной безопасности. Госсекретарь Марко Рубио напоминает, что впереди еще много работы. Похоже, работы действительно хватит. Особенно если учесть, что Москва до сих пор не отказалась от требований, которые фактически означают капитуляцию Украины.

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Главный результат переговоров между украинскими, российскими и американскими делами, которые выдвинулись в Абу-Даби, стали ошибочными по поводу новых половин. Однако это событие не имеет особого значения для питания по вопросам присоединения боевых действий и обустройства гражданской инфраструктуры Украины.

Для Путина переговорный процесс сам по себе уже имеет ценность. Он позволяет демонстрировать готовность к диалогу, сохранять приверженность Дональда Трампа дипломатическому урегулированию и, что особенно важно для Москвы, избегать нового давления со стороны Вашингтона. Пока дипломаты обсуждают будущую систему европейской безопасности, российская армия продолжает бить по украинской энергетике, а Кремль ждет, что следующий год принесет ему более благоприятные политические и военные обстоятельства, и надеется, что поддержка Киева будет слабеть быстрее, чем российские возможности продолжать агрессию.

Своими мыслями об этих и других вопросах в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Переговоры в Абу-Даби. Среди позитивных моментов – уже сам факт их возобновления и решения гуманитарных вопросов, в частности обмена пленными. Но троллинг Путина в отношении российских представителей красноречиво показывает, чего Кремль хочет от этого процесса. Ведь помимо все того же "бесчувственного" Мединского был, например, Дмитрий Минаев, начальник контрразведки ФСБ. Именно этот человек организовал в 2019 году покушение на Буданова. Стоило ли ожидать по итогам встречи чего-то серьезного?

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– Факты, о которых вы упомянули, действительно имеют место. Минаев причастен к разработке и проведению операций по ликвидации представителей высшего руководства Вооруженных сил Украины, а также руководителей отдельных разведывательных структур. Очевидно, его включили в делегацию, в частности, чтобы раздражать Буданова и выводить его из равновесия. Ведь против Буданова готовили два покушения, которые не удались. Он видит перед собой человека, который планировал и организовывал эти операции.

Что касается гуманитарной проблематики, то она постепенно перейдет в компетенцию первой леди США Мелании Трамп. Дональду Трампу нужно будет демонстрировать хоть какие-то положительные результаты, поэтому в этом направлении диалог, скорее всего, со временем передадут другому ведомству. Но хорошо, что он вообще состоялся.

Главные истории дня

Теперь о том, что можно назвать конструктивом. Вероятно, во время встречи обсуждали предложение, о котором стало известно из брифинга представителей Пентагона. Американские военные сообщили, что направили России запрос о согласовании гарантий безопасности для Украины с применением механизмов, предусмотренных четвертой и пятой статьями Североатлантического договора. Речь идет о принципе, согласно которому нападение на одну страну НАТО рассматривается как нападение на всех. Это не новая идея. Некоторое время назад ее высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Теперь ее фактически тестируют. Она также перекликается с заявлением Марко Рубио в Париже: он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, которые Россия согласится принять. Когда я слышу подобные заявления, то не понимаю логики американской администрации. Согласовывать с потенциальным противником гарантии безопасности для страны, подвергшейся его агрессии, – это выглядит абсурдно. Но это уже их решение. И в результате этих заявлений о гарантиях безопасности, насколько мне известно, Кремль сразу заявил американцам: Украина не является членом НАТО, а значит, пятая статья договора на нее не распространяется. Она касается исключительно стран Альянса.

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Интересно и то, что во время встречи, как было заявлено, обсуждали весь спектр тем – от территорий до обмена военнопленными. В то же время из Киева ранее прозвучало заявление президента о том, что территориальный вопрос на этой встрече рассматривать не будут.

– Можно ли применить этот механизм к Украине?

– Теоретически – если заключить отдельное соглашение между участниками или внести соответствующие положения в текст Североатлантического договора. Другого механизма нет. К тому же решения в НАТО принимают консенсусом, поэтому вряд ли все члены Альянса поддержат такое предложение.

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Что касается вопросов, которые также обсуждались: прекращение огня, гарантии безопасности и секторальные вопросы. К последним относятся энергетическая безопасность и безопасность торгового судоходства в Черном море. Однако Россия не собирается обсуждать прекращение огня. Так же она не готова говорить об энергетической безопасности или безопасности судоходства в Черном море. Эти вопросы фактически выпадают из переговорной повестки. Остаются военнопленные, и уже из сообщений понятно, что некоторое количество людей снова могут обменять. Также речь идет о возвращении гражданских и продолжении работы над возвращением похищенных и незаконно депортированных украинских детей. Все остальные вопросы остаются нерешенными. Если это и называть конструктивом, то, думаю, такие заявления нужны лишь для того, чтобы их услышал и увидел Дональд Трамп. Больше они никого не убеждают.

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– Reuters и BBC сообщали со ссылкой на "неназванного американского чиновника", что за закрытыми дверями и Москва, и Киев якобы демонстрируют определенную готовность к компромиссу по территориям, хотя публично продолжают настаивать на своих требованиях. Но всего два часа во второй день переговоров, когда и обсуждалась эта тема, указывают на то, что вряд ли все выглядит именно так. Может ли это действительно быть предметом обсуждения?

– По моему мнению, маневра в территориальном вопросе нет. Скорее всего, речь идет о такой логике: вот территория под контролем Украины, вот линия разграничения, а вот временно оккупированная территория. Ее правовой статус остается неизменным. Далее нужно давить дипломатическими инструментами – по крайней мере, именно так звучат заявления украинского военно-политического руководства.

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– Но как применять дипломатию, если Москва не собирается останавливаться?

– Дипломатия не означает, что нужно просто ждать, пока Москва изменит свою позицию. Речь идет о создании для России таких условий, при которых продолжение войны будет иметь все более высокую политическую, экономическую и военную цену. Для этого нужно усиливать санкционное давление, добиваться дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров, лишать Москву возможности использовать переговоры для затягивания времени. Но дипломатия должна опираться на силу, а не заменять ее. Пока Россия не ощущает реальных последствий своей агрессии, у нее не будет никаких стимулов отказываться от максималистских требований. Поэтому главная задача – не просто вести переговоры, а изменить расчеты Кремля.

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Фактически в Абу-Даби поставили телегу впереди лошади: предлагают двигаться к договоренностям, хотя нет главной предпосылки для этого – готовности России остановить войну. Поэтому реальный конструктив сейчас может заключаться лишь в обмене военнопленными, возвращении гражданских и продолжении работы над возвращением украинских детей.

– Кремль заинтересован поддерживать сам факт переговорного процесса исключительно для того, чтобы и дальше играть с Трампом, который из-за внутриполитических обстоятельств без этого не смог бы и дальше обеспечивать Москве настолько благоприятные условия?

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– Именно так. И это объясняет, почему в российской делегации появился Дмитриев. Событие вокруг первой леди использовали как ширму – да, очевидно, так и планировалось. Если бы Трамп не нарушил собственных обещаний, о его встрече с Дмитриевым никто бы не узнал.

Дмитриев в этой системе – посредник, почтальон между Путиным и Трампом, не более. Об этой встрече вообще не должны были знать. Но есть Трамп, который постоянно оказывается в центре всех событий, поэтому информация все равно выходит наружу. В этом случае Россия просто имитирует переговорный процесс. Появление Мединского – еще одно свидетельство этой имитации. Трампу демонстрируют серьезный состав делегации: два заместителя министров, два заместителя начальника Генштаба. Но их заявления и присутствие не меняют сути процесса. Информационное пространство будут заполнять демагогическими заявлениями.

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Москва играет на Трампа. И когда с украинской стороны я слышу слово "конструктив", то понимаю, что это тоже игра с Дональдом Трампом. Ведь мы видим, что к этой встрече такой эпитет не имеет никакого отношения. Стороны выбирают для обсуждения вопросы, которые никого особенно не затрагивают. Например, кому сейчас нужен разговор о восстановлении экономики, если нет даже прекращения огня? Зачем обсуждать такие вещи в нынешних обстоятельствах? Скорее всего, это просто имитация переговоров и словесное сопровождение, призванное понравиться Трампу.

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– Почему все до сих пор играют в эту игру с Трампом? Рычагов влияния на Россию у него фактически нет. Давить на Украину он может, но и эти возможности ограничены внутренней ситуацией в США, которая изменилась после выборов в Конгресс.

– Трамп все же либо откладывает введение санкций против России, либо отменяет их. А это дает российской экономике возможность дышать. Если посмотреть на его действия, то он фактически делает то же самое, что и Китай, – помогает спасать российскую экономику. Экспорт российской нефти сократился, но, по разным оценкам, остается на уровне 3,4–3,6 миллиона баррелей. Он не упал до двух миллионов, а это уже могло бы серьезно обрушить поступления, на которых держится российская экономика. Поэтому эта игра для Москвы стоит усилий. Россия рассказывает Трампу, что передает активы "Лукойла", обещает продать их, но ничего подобного не происходит. Можно было бы так же пообещать ему активы "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2". Вместо этого Трамп ослабляет санкции или откладывает их введение. Когда сообщают, что три танкера подошли к берегам и направились неизвестно куда, следует понимать: Путин, Трамп, Дмитриев и другие участники этой игры с самого начала знали, куда они должны были отправиться. Но знаем ли мы все об этих договоренностях? Нет.

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Недавний удар украинских беспилотников по Усть-Луге и пожар, охвативший не только территорию порта, но и акваторию, свидетельствуют о значительных объемах отгрузки. Пожар было видно даже из Эстонии. Следовательно, там происходил серьезный экспорт. Поэтому вряд ли стоит доверять Трампу, Путину, Дмитриеву, Уиткоффу или Кушнеру. Москва ведет эту игру для того, чтобы Трамп ослаблял санкционное давление и позволял российской экономике и дальше получать необходимые ресурсы.

– Может ли позиция России по переговорам измениться? Сейчас Трамп фактически помогает Путину избегать давления по поводу прекращения огня и содержательных договоренностей. Что может заставить его в конце концов понять, что нужно переходить к реальным переговорам?

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– На ситуацию сейчас повлияли два фактора. Первый – помощь Украине в закрытии неба. Это чрезвычайно важно. Второй – дальнобойные удары, позволяющие поражать производство баллистических ракет и беспилотников. Это кардинально изменило ситуацию. На линии соприкосновения, фронта или разграничения – как бы мы ее ни называли – события развиваются не в пользу России. Совокупность этих факторов серьезно заставила Москву реагировать. Однако ожидать, что Россия уступит под влиянием дипломатических призывов, наивно. На Москву могут подействовать сила и санкции. Именно они способны дать результат. Попытки давить только информационными, политическими и дипломатическими средствами успеха не приносят. Это уже доказано тринадцатью годами этой войны.

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– Изменилась ли в последнее время позиция американцев относительно условий завершения войны и самого переговорного процесса? Речь шла о том, что они хотят привлечь Европу к переговорам. В то же время заявления о необходимости пересмотреть систему безопасности континента на фоне переговоров по Украине перекликаются с желаниями Путина. Россия добивалась пересмотра системы безопасности в Европе еще до полномасштабного вторжения.

– Прежде всего, мне кажется, заявление Дональда Трампа о том, что мирное соглашение и гарантии безопасности будут касаться не только Украины, но и Европейского Союза, свидетельствует либо о неправильном понимании им сигналов из Москвы, либо о сознательной игре России, которая пыталась создать определенную провокацию. Окончательных выводов я пока сделать не могу, поскольку у меня нет всех фактов. Однако этой ситуацией очень быстро воспользовались европейцы. Они оперативно собрались и прилетели в Абу-Даби, чего Москва, очевидно, не ожидала. По внешним признакам было заметно, что эта встреча состоялась с большими трудностями.

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Украинская делегация могла воспользоваться этой ситуацией и предложить европейцам сесть рядом с собой. Представителей Германии, Франции, Великобритании и Италии можно было включить в состав украинской делегации. Это существенно изменило бы атмосферу встречи и поставило бы россиян перед новыми обстоятельствами. Не исключено, что они даже могли бы покинуть переговоры. Украина могла четко заявить: если европейцев не допускают к столу, то и мы не видим смысла участвовать в таком формате. Это заставило бы и Виткоффа с Кушнером, и самого Трампа искать реальные подходы к переговорам. Убеждать Трампа, что он по-прежнему способен все решить и имеет решающее влияние на ситуацию, – это, на мой взгляд, полная глупость.

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Трамп в этом процессе приближается к определенному промежуточному финалу. Поэтому сейчас нужно было бы заставить Кушнера и Уиткоффа изменить позицию. Им следует объяснить, что игра на стороне Москвы в итоге приведет к обвинениям в адрес самого Трампа в содействии России и ее преступлениям. Напомню, что Путин отдает приказы обстреливать мирное население, инфраструктуру, медицинские и образовательные учреждения, культовые сооружения. Это военные преступления. Тот, кто содействует таким действиям, также может быть обвинен в причастности к ним.

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У Украины есть ряд аргументов, способных повлиять на ситуацию. Поэтому меня удивляет некоторая инфантильность украинской переговорной группы. Я уже не говорю о том, что ее нынешний состав, на мой взгляд, не совсем оправдан. Там два представителя Офиса президента, два представителя разведки. Буданов фактически присутствует в двух ролях, поскольку хорошо знает обе стороны переговорного процесса. Если гуманитарную и деэскалационную составляющие решили передать первой леди США, то зачем параллельно обсуждать эти вопросы в рамках основных переговоров? Стоило бы разделить эти направления. Украинской стороне есть над чем поработать, чтобы оживить этот явно инфантильный процесс.

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– Хочу уточнить: заявление о масштабном соглашении по пересмотру безопасности всей Европы – это все же движение Вашингтона в фарватере Москвы? Или это попытка привлечь Европу к переговорам под таким предлогом?

Нет, я думаю, что это игра Москвы. Появление Дмитриева, а затем заявления, прозвучавшие после этого, свидетельствуют о том, что фактически они были продиктованы российской стороной. Последующие заявления Пескова о том, что европейцы ничего не решают, – это часть многоходовой игры, призванной в очередной раз унизить Европу и спровоцировать споры между ее странами. Собственно, именно это и произошло.

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– Как, по вашему мнению, стороны будут действовать после встречи в Абу-Даби? Что будут делать Россия, Европа и Соединенные Штаты?

Россия и дальше будет лгать. Украинская сторона обратила внимание на то, что россияне приводили ложные данные о якобы захвате определенных населенных пунктов. Это свидетельствует о том, что российская делегация приехала на переговоры с ложной позицией. При таких обстоятельствах успешные переговоры невозможны. Они могут дать результат лишь тогда, когда стороны признают реальное положение дел, понимают проблемы и ищут способы их решения. Но как договариваться с людьми, которые полностью игнорируют реальность? Они даже не осознают, что российская армия за месяц несет около 52 тысяч потерь на фронте.

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Украина видит и цифры потерь среди гражданского населения: по сравнению с прошлым годом число погибших и раненых среди мирных жителей выросло на 84 процента. Но этого не слышат ни Америка, ни Трамп, ни Уиткофф с Кушнером. Хотя именно они сейчас должны были бы делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от баллистических ракет, реактивных "Шахедов" и других средств поражения. Нужно просто дать Рубио, Уиткоффу и Кушнеру реальные данные, показать, где и какие потери, чтобы президент США ориентировался на факты, а не выдумывал то, чего давно не существует. Но они этого не делают. Если участники переговорного процесса игнорируют объективную ситуацию, никакого результата не будет. Американская сторона ведет себя так, будто не понимает, что происходит, а российская – еще хуже. Сейчас у Москвы есть только один аргумент: она наносит удары по гражданскому населению и энергетической системе, надеясь таким образом сломить Украину. Нужно быть совершенно недальновидным, чтобы считать, будто такими действиями можно подавить целую нацию.

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При нынешнем соотношении позиций сторон ждать конструктивного диалога бессмысленно. Его не будет. Это означает, что украинской стороне нужно менять тактику, ломать привычный ход процесса, а не продолжать играть по навязанным правилам. Это будет ответом и украинскому обществу. Нельзя и дальше демонстрировать инфантильность, когда уже всем понятно, что Трамп не способен обеспечить результат, а Кушнер и Виткофф лишь используют этот процесс в собственных интересах.