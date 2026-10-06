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Блог

Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 777
Блог |

Абсолютно необходимое, хотя и абсолютно недостаточное условие прекращения войны в Украине

Абсолютно необходимое, хотя и абсолютно недостаточное условие прекращения войны в Украине
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Иллюстративный коллаж

Пока никто не слышит.

Далее текст на языке оригинала

Тієї умови, про яку я кажу, для миру ще не вистачить, але без її виконання миру не буде. В математиці таку умову називають недостатньою, але необхідною.

Отже, ця умова:

президенти Росії й України мають отримати особисті гарантії власної безпеки – від США й КНР. Від обох щодо обох.

Не подобається?

Ну, тоді воюватимемо, поки не сподобається.

А коли сподобається – обговорюватимемо все решту.

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Поки не сподобалося – зарано.

Хіба що комусь потрібне суто імітаційне окозамилювання. Хто вбити не може, мусить цю амбіцію заспокоїти.

Незалежно від персоналій.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

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