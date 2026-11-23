Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сравнил потери российской армии в войне против Украины с потерями США во время войны во Вьетнаме. По его словам, украинские военные ежемесячно убивают или наносят тяжелые ранения до 50 тысяч россиян.

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Об этом Рютте заявил 23 ноября в Берлине во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО. Он привел американские потери во Вьетнаме в качестве примера для сравнения масштабов людских потерь в войнах.

Во время выступления генсек НАТО подчеркнул, что речь идет о российских военных, преимущественно мужчинах, которые погибают или получают тяжелые ранения в результате боевых действий в Украине.

"Именно сейчас Украина ежемесячно убивает или наносит тяжелые ранения до 50 000 россиян – преимущественно мужчин", – сказал Рютте.

Он также упомянул войну во Вьетнаме, во время которой Соединенные Штаты за 14 лет потеряли 56 тысяч человек.

Слова Рютте

Проводя параллель, глава Альянса назвал американские потери трагедией и обратил внимание на число российских военных, которые ежемесячно выбывают из войны из-за гибели или тяжелых ранений.

"Если сравнить это с войной во Вьетнаме, то за 14 лет Соединенные Штаты – что является трагедией – потеряли 56 000 человек", – отметил генеральный секретарь НАТО.

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