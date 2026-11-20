В водовороте последних событий совсем затерялась новость из Венгрии. Жаль, потому что, мне кажется, она заслуживает хотя бы короткого осмысления.

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Напомню, что в этой соседней стране правоохранители нашли тайники с наличными на общую сумму около 20 миллионов евро. Тайники с деньгами находились в разных местах – в каких-то сельских амбарах, часть – закопана в лесу. Следствие подозревает, что это коррупционные деньги Миклоша Шестака, которые он мог "наколядовать", когда возглавлял министерство национального развития в 2014–2018 годах. Сам он все отрицает.

В Венгрии громкий скандал, премьер-министр Мадьяр, выступая в парламенте, сказал, что это крах "Фидес". И избиратели, похоже, с ним согласны – рейтинг некогда непобедимой партии Орбана, правившей страной почти 20 лет, продолжает стремительно падать.

В конце концов, эта находка подтвердила то, что и так все знали, – что Венгрия при Орбане была самой коррумпированной страной Евроунии. И, собственно, в индексе восприятия коррупции и в рейтингах демократичности власти занимала последнее место среди 27 стран-членов.

Возвращаясь к тем 20 миллионам евро наличными, которые так шокировали венгерское общество. Я вот подумал – если предположить, что это действительно деньги экс-министра... Выходит, этот человек украл кучу денег и 8 лет ими не пользовался. Не строил кооператив "Династия", не оформлял на тещу Maybach и Rolls-Royce Phantom. Даже не купил в Будапештском зоопарке какого-нибудь несчастного аллигатора..

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Я помню, как на пике обострения наших дипломатических отношений с Будапештом, когда правительство Орбана блокировало помощь Украине, наши официальные лица позволяли себе высокомерный и совершенно недипломатичный тон, обвиняя венгерские власти, помимо пророссийской позиции, в коррумпированности и экономической беспомощности. Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще жаловался тогда, что Украину несправедливо считают коррумпированной. А вот посмотрите на Венгрию – ужас. И она в Евроунии – так где справедливость?

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В то же время Украина в тех же рейтингах не то что не опережала Венгрию – она просто была совсем в другой лиге. И, к сожалению, остается. В нынешнем Индексе восприятия коррупции Украина на 104-м месте в мире. Выше нас, на 103-й позиции, – Гамбия, Замбия и Лесото. Все три страны, между прочим, являются членами Африканского союза. Но мы, кажется, хотим вступить в другую организацию? Ту, у которой столица в Брюсселе.

Забавный момент – одно российское издание ошибочно написало, что в Венгрии нашли в лесу 20 МИЛЛИАРДОВ евро. И я, кажется, понимаю почему. Для россиян 20 миллионов евро взяток – да это какая-то мелочь, из-за чего вообще такой шум? Да один только дворец Путина под Геленджиком стоил миллиард долларов. А у него их двадцать!

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Но согласитесь, для нашей аудитории эта сумма тоже не особо впечатляет. Рядом с Миндичгейтом – где фигурирует более 100 миллионов долларов, украденных у государства. Или Карфагеном, где мошеннические кол-центры оперируют миллиардами долларов выручки, а оценочные суммы откатов правоохранителям составляют сотни миллионов.

Если вам нужны еще какие-то выводы – пожалуйста: нам нужны законы, которые изменят нашу правоохранительную систему. И нашу политическую систему – тоже. Часть этих законов уже в Верховной Раде. Почему они до сих пор не проголосованы? Спросите у политиков и госслужащих, которые прячут дворцы и роллс-ройсы в своих декларациях.

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