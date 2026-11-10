"1000 на 1000 или 1500 на 1500": Зеленский подтвердил, что Украина и РФ в Абу-Даби обсуждают большой обмен пленными

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждают большой обмен пленными. Речь идет о формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

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Об этом Зеленский сказал во время общения с медиа вечером 10 ноября. По его словам, с этим предложением представители США поедут в Россию.

"Обсудили возможность обмена... Какой-то большой обмен, с этой повесткой американцы поедут в Россию", – отметил Зеленский.

Ранее медиа писали о том, что Украина и Россия в первый день переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах достигли договоренности о проведении масштабного обмена пленными. Ожидается, что он состоится в ближайшее время, однако количество людей, которых планируют вернуть, не называлось.

А еще перед началом переговоров глава Офиса президента Кирилл Буданов отмечал, что в Абу-Даби значительное внимание будет сосредоточено на гуманитарных вопросах и дальнейших обменах пленными.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут после переговоров Украины и России в Абу-Даби посетить Москву и Киев. Там они планируют провести отдельные встречи с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.