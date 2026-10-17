"Согнали многие солдаты": на Валдае возле резиденции Путина построили еще четыре башни для ПВО. Фото
На Валдае возле резиденции П...
Источник: Колаж OBOZ.UA
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Возле резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае были возведены еще четыре башни для систем противовоздушной обороны. Самая близкая из новых построек расположена всего в 400 метрах от дома российского военного преступника.
Также к резиденции диктатора согнали большое количество солдат. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Данные спутниковых снимков
О появлении новых военных объектов свидетельствуют спутниковые снимки. По данным расследования, в общей сложности в районе Валдайской резиденции насчитывается уже порядка 30 башен ПВО, создающих усиленный купол безопасности вокруг объекта.
По предварительным данным, на таких башнях российская армия устанавливает преимущественно зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Вокруг резиденции установили...
Источник: Скриншот
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Что говорят местные жители
Усиление мер безопасности и постоянное присутствие военных замечают жители близлежащих населенных пунктов.
"Видите, вышка. Нагнали много солдат, там строят все, строят", – приводятся в материале слова одного из местных жителей.
Учительница из села Рощино, расположенного по соседству с резиденцией диктатора, в документальном фильме телеканала OstWest рассказала, как местные уже научились определять обстановку по звукам работы радиолокаторов.
"Вы ж не знаете этих звуков. Если она в данный момент крутится, значит опасности над нами нет, если она застопорится – значит что-то над нами пролетает", – говорят местные жители.
Строительство дополнительных позиций ПВО подчеркивает продолжающееся наращивание защитной инфраструктуры вокруг ключевых объектов руководства РФ.
ПВО вокруг путинской резиденции.
Источник: Скриншот
ПВО вокруг путинской резиденции.
Источник: Скриншот
Путин усиливает ПВО.
Источник: Скриншот
Вокруг резиденции стоят башни для ПВО.
Источник: Скриншот
Как сообщал OBOZ.UA, Путин представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.
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