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"Согнали многие солдаты": на Валдае возле резиденции Путина построили еще четыре башни для ПВО. Фото

Алексей Лютиков

На Валдае возле резиденции П...

Источник: Колаж OBOZ.UA

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Возле резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае были возведены еще четыре башни для систем противовоздушной обороны. Самая близкая из новых построек расположена всего в 400 метрах от дома российского военного преступника.

Также к резиденции диктатора согнали большое количество солдат. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Данные спутниковых снимков

О появлении новых военных объектов свидетельствуют спутниковые снимки. По данным расследования, в общей сложности в районе Валдайской резиденции насчитывается уже порядка 30 башен ПВО, создающих усиленный купол безопасности вокруг объекта.

По предварительным данным, на таких башнях российская армия устанавливает преимущественно зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Вокруг резиденции установили...

Источник: Скриншот

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Что говорят местные жители

Усиление мер безопасности и постоянное присутствие военных замечают жители близлежащих населенных пунктов.

"Видите, вышка. Нагнали много солдат, там строят все, строят", – приводятся в материале слова одного из местных жителей.

Учительница из села Рощино, расположенного по соседству с резиденцией диктатора, в документальном фильме телеканала OstWest рассказала, как местные уже научились определять обстановку по звукам работы радиолокаторов.

"Вы ж не знаете этих звуков. Если она в данный момент крутится, значит опасности над нами нет, если она застопорится – значит что-то над нами пролетает", – говорят местные жители.

Строительство дополнительных позиций ПВО подчеркивает продолжающееся наращивание защитной инфраструктуры вокруг ключевых объектов руководства РФ.

ПВО вокруг путинской резиденции.

Источник: Скриншот

ПВО вокруг путинской резиденции.

Источник: Скриншот

Путин усиливает ПВО.

Источник: Скриншот

Вокруг резиденции стоят башни для ПВО.

Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Путин представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.

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