"Согнали многие солдаты": на Валдае возле резиденции Путина построили еще четыре башни для ПВО. Фото

Возле резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае были возведены еще четыре башни для систем противовоздушной обороны. Самая близкая из новых построек расположена всего в 400 метрах от дома российского военного преступника.

Также к резиденции диктатора согнали большое количество солдат. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Данные спутниковых снимков

О появлении новых военных объектов свидетельствуют спутниковые снимки. По данным расследования, в общей сложности в районе Валдайской резиденции насчитывается уже порядка 30 башен ПВО, создающих усиленный купол безопасности вокруг объекта.

По предварительным данным, на таких башнях российская армия устанавливает преимущественно зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Вокруг резиденции установили... Источник: Скриншот Развернуть

Что говорят местные жители

Усиление мер безопасности и постоянное присутствие военных замечают жители близлежащих населенных пунктов.

"Видите, вышка. Нагнали много солдат, там строят все, строят", – приводятся в материале слова одного из местных жителей.

Учительница из села Рощино, расположенного по соседству с резиденцией диктатора, в документальном фильме телеканала OstWest рассказала, как местные уже научились определять обстановку по звукам работы радиолокаторов.

"Вы ж не знаете этих звуков. Если она в данный момент крутится, значит опасности над нами нет, если она застопорится – значит что-то над нами пролетает", – говорят местные жители.

Строительство дополнительных позиций ПВО подчеркивает продолжающееся наращивание защитной инфраструктуры вокруг ключевых объектов руководства РФ.

ПВО вокруг путинской резиденции. Источник: Скриншот

ПВО вокруг путинской резиденции. Источник: Скриншот

Путин усиливает ПВО. Источник: Скриншот

Вокруг резиденции стоят башни для ПВО. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Путин представил программу перевооружения РФ на 2027-2036 годы. Ключевое внимание, по его словам, в последующие годы уделят модернизации и совершенствованию российских систем ПВО, космических систем, беспилотников и робототехники.