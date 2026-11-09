Блог | Вместо величия – кладбища, или Сколько действительно стоит война Путина

СОТНИ ТЫСЯЧ МЕРТВЫХ – И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

450 100 смертей, связанных с войной. 1 606 400 потерь личного состава. Рекордные 54 400 всего за один октябрь!

Пока Кремль рассказывает россиянам о "победах", появились данные, которые показывают совершенно иную картину. Не из телевизора. Не из пропагандистских сводок. А из документов о смерти, которые, по заявлению хакеров, были получены из информационных систем самого Росстата!

Хакерские группы Silent Crow и "Белорусские киберпартизаны" обнародовали результаты анализа предположительно похищенной базы российской государственной статистики.

И вот что они обнаружили:

356 056 смертей с кодом Y36 – военные действия.

38 229 смертей с кодом Y89.1 или соответствующим описанием боевых обстоятельств.

18 291 запись о смерти во время военных действий.

13 671 смерть на оккупированных территориях без указания причины.

14 160 небоевых смертей военнослужащих.

Вместе с другими категориями авторы насчитали 440 982 документально зарегистрированные смерти, а с учетом еще 9 118 статистически оцененных случаев – 450 100 смертей.

И СЕЙЧАС САМОЕ ВАЖНОЕ!

Это не полный список всех погибших на войне!

Это подсчет на основе ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО актовых записей о смерти, зарегистрированных в российской системе, и дополнительной статистической оценки.

Здесь нет всех тех, чьи тела до сих пор лежат на украинской земле. Тех, кого не нашли. Тех, чью смерть еще не зарегистрировали. Тех, кто годами остается "пропавшим без вести".

Сколько их на самом деле? Точного ответа пока нет.

Но даже эта неполная картина поражает своими масштабами.

И это еще не все!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВСУ СООБЩАЕТ:

По состоянию на 8 ноября 2026 года общие боевые потери российского личного состава с начала полномасштабного вторжения составляют примерно:

1 606 400 ЧЕЛОВЕК!

А ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД!

Согласно официальному заявлению президента Украины Владимира Зеленского, всего за один месяц российская армия потеряла 54 400 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

Представьте себе: за 31 день – более 54 тысяч человек, убитых или тяжело искалеченных на войне!

В среднем – примерно 1 755 человек в сутки.

Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.

И после всего этого российская пропаганда продолжает рассказывать об "успешной специальной военной операции". Сотни тысяч смертей. Миллионы разрушенных судеб. Матери, которые не дождутся сыновей. Дети, которые вырастут без отцов. Семьи, для которых война закончилась цинковым гробом или сообщением "пропал без вести".

И самое страшное – все это продолжается.

Путин обещал россиянам величие государства. Вместо этого он оставляет им кладбища, инвалидность, похоронки и государственные документы о смерти.

Ирония в том, что даже если Москва скрывает свои военные потери, смерть все равно оставляет след в государственных реестрах.

Кремль может скрывать правду от собственного населения. Но он не может вернуть погибших к жизни.

Важное уточнение: достоверность и полнота опубликованной базы Росстата еще проверяются независимыми журналистами. Росстат отрицает утечку. Показатели 450 100 смертей и 1 606 400 потерь личного состава получены разными методами и не означают одинаковое количество погибших.