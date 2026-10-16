"Закрытие воздушного пространства в действии": атаки дронов привели к коллапсу в московских аэропортах, сотни рейсов отменены. Фото и видео

Украина приступила к выполнению обещания президента Украины Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства над Москвой. Работа всех аэропортов российской столицы блокируется уже около недели.

С 9 по 16 октября россияне только в Москве были вынуждены отменить сотни рейсов, тысячи были задержаны. Об этом написал известный волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко.

Московские аэропорты заблокированы уже неделю

Стерненко отметил, что украинские дроны уже неделю блокируют работу московских аэропортов.

"С 9 по 16 октября отменили 747 рейсов, еще 4153 задержали. Некоторые пассажиры ждут вылета более суток. Самолеты вынуждены садиться в других регионах России и даже за рубежом", – написал он.

Коллапс в московских аэропортах. Источник: t.me/ssternenko

Отменены сотни рейсов. Источник: t.me/ssternenko

Над Москвой самолеты теперь не летают. Источник: t.me/ssternenko

Например, в ночь на среду во всех четырех аэропортах Москвы рейсы не принимались и не отправлялись около 7 часов, что, по данным оппозиционного российского телеканала "Дождь", стало рекордом. Правда, в последующие дни стало ясно: это не разовая "акция", а новая реальность для государства-агрессора.

Россияне ждали свои самолеты в переполненных залах ожидания, многие сидели или лежали прямо на полу.

Иногда вспыхивали и скандалы: особенно нетерпеливые жители "сверхдержавы" ссорились с персоналом аэропортов.

Россияне, оказавшиеся в аэропортах во время "закрытия неба", жаловались на тесноту, плохую работу кондиционеров и "нервозность" своих соотечественников. Тесно, как показывает одно из видео, было настолько, что даже простая, казалось бы, задача – сходить в туалет – превращалась в сложный квест.

Автор одного из видео в сети пожаловался, что до вылета его самолета из аэропорта "Домодедово" оставалось 5 минут – как раз в этот момент был объявлен "план "Ковер". Пассажиры этого лайнера просидели в самолете 7 часов.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Москве, направляли в другие города, а порой – даже в Беларусь.

Россиянки жаловались на "закрытое небо". Источник: t.me/ssternenko

Россиянки жаловались на "закрытое небо". Источник: t.me/ssternenko

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября в Москве вновь приостановили работу все четыре аэропорта. В небе над российской столицей уже вторую ночь подряд не было самолетов. А в области тем временем раздавались взрывы, сообщалось о пожаре.