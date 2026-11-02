Ответ не заставил себя ждать: россияне получили уведомление о "запуске ядерных боеголовок" после взлома

В ночь на 2 ноября в России произошел взлом системы оповещения МЧС (министерства-аналога ГСЧС), в результате чего жители государства-агрессора получили фейковые сообщения о "запуске ядерных боеголовок на носителях P1-Sun". Неизвестные хакеры отправили это "предупреждение" россиянам после того, как украинское официальное приложение "Повітряна тривога" подверглось внешнему вмешательству.

Жители РФ делились соответствующими фото в соцсетях. Автоматическую рассылку получили в разных регионах страны, и она также "подтянулась" в некоторые Telegram-каналы официальных региональных властей.

В РФ также взломали предупреждение о тревоге. Источник: скриншот ложного уведомления, которое отправили хакеры Развернуть

Россияне получили ответ от хакеров. Источник: скриншот с телефона

Ложное предупреждение отправ... Источник: скриншот российского Telegram-канала Развернуть

Во всех регионах РФ получили... Источник: скриншот российского Telegram-канала Развернуть

Сообщение написано на русском языке и содержит нецензурную лексику. По характеру изложения информации сразу понятно, что предупреждение не является официальным.

"Угроза движухи! Не волнуйтесь! По всем регионам России (болотам) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-Sun!" – говорится в тексте.

Российскую систему "хакнули" очень быстро. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Администраторы пропагандистских интернет-сообществ позднее объяснили, что неизвестные взломали российские оповещения о дроновых и ракетных угрозах.

Объяснение от пропагандистов. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Объяснение от пропагандистов. Источник: скриншот российского Telegram-канала

Что предшествовало

Отметим, что это произошло всего через несколько часов после того, как украинское приложение "Повітряна тривога" объявило "тревогу" по всей стране и начало рассылать ложные сообщения о "ядерной" и "химической" угрозах, а также вероятности "уличных боев". В Воздушных силах ВС Украины подтвердили, что приложение подверглось вражескому воздействию и информация, разосланная хакерами, не соответствует действительности.

По состоянию на 2:00 понедельника "Повітряна тривога" восстанавливала свою работу и уже правильно показывала регионы с "желтой" и "красной" тревогами. Движение вражеских целей на карте временно не отображалось.

Разработчики подчеркнули, что приложение не хранит и не использует персональные данные, поэтому никакой угрозы личной информации пользователей не было.

Пояснение о ситуации с украи... Источник: скриншот официального Telegram-канала "Повітряна Тривога" Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Службы внешней разведки Рустем Умеров рассказал, что неизвестные якобы от его имени отправляли сообщения представителям дипломатического корпуса и партнерам Украины в разных странах. Таким образом они пытались узнать информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.