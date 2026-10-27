Блог | Убийство украинцев не смывает чужой крови, или Как в России убийц превращают в "героев"

Сначала отравила дедушку и бабушку, заморозила тела в жидком азоте, пропустила останки через мясорубку. Теперь просится в Украину – "искупить вину" на войне.

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На росії онука колишнього мера Самари Катерина Тархова-Бельська, яку обвинувачують у жорстокому вбивстві власних дідуся та бабусі, попросила відправити її на війну проти України.

За версією слідства, літніх людей отруїли. Їхні тіла заморозили рідким азотом, розчленували, а частину решток пропустили через м’ясорубку, намагаючись приховати сліди злочину і на додаток пограбували.

Убийство украинцев не смывае... Источник: Российские медиа Развернуть

І найогидніше в цій історії навіть не моторошні подробиці злочину, в якому її обвинувачують.

Найогидніше – сама логіка російської системи, де війна проти України стала для обвинувачених і засуджених злочинців можливим шляхом до уникнення покарання.

Там, де нормальна держава повинна вимагати відповідальності за злочини, російська воєнна машина бачить можливість поповнити свої лави вбивцями, ґвалтівниками та іншими небезпечними злочинцями.

У Росії навіть участь у загарбницькій війні намагаються подати як моральне очищення.

Але вбивство українців не змиває чужої крові. Воно лише додає нової.

А потім ці люди приходять до нас. До наших міст. До наших будинків. До наших сімей.

Приходять зі зброєю, за гроші, воювати на чужій землі. І серед них є ті, хто катує, ґвалтує, грабує та вбиває мирних українців. Жінок, чоловіків, дітей, літніх людей.

А найцинічніше відбувається потім.

За участь у цій кривавій війні Росія ще й нагороджує своїх військових орденами, медалями та званнями героїв!

Уявіть собі весь масштаб цього морального збочення!

Людина, яка ще вчора була засуджена за вбивство чи зґвалтування, може отримати зброю, поїхати в Україну, брати участь у знищенні наших міст, а потім повернутися додому з нагородами, статусом ветерана та державними почестями.

У нормальній державі злочинців карають. У Росії їх можуть перетворити на "героїв".

Убийство украинцев не смывае... Источник: Российские медиа Развернуть

Там, де держава повинна захищати суспільство від убивць і ґвалтівників, російська воєнна машина використовує їх як гарматне м’ясо, відправляючи воювати проти громадян іншої держави.

І все це під гаслами патріотизму, духовності та захисту традиційних цінностей.

Яка ж це спокута, якщо за власні злочини пропонують розплачуватися життями невинних людей в іншій країні?

Росія не очищує злочинців війною. Вона створює умови, за яких учорашній убивця може стати сьогоднішнім окупантом, а завтра – нагородженим "героєм".

І ціну за це платять українські родини.