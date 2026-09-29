В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС, вылетевший с аэродрома "Украинка": выжил только один член экипажа. Фото и видео

В Амурской области России разбился военный самолет Ту-95МС, принадлежавший авиагруппе "Украинка". Шесть членов экипажа погибли, ещё один человек с ранениями был госпитализирован.

Авария произошла в районе села Красноярово. Об этом сообщает российский Telegram-канал Exilenova+.

В Минобороны РФ заявили, что Ту-95МС потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полёта. Самолёт летел без боекомплекта.

Заяви російських пропагандистів. Источник: Російський Telegram-канал «Fighterbomber».

На место аварии направили государственную комиссию, которая должна выяснить обстоятельства происшествия.

Заяви російських пропагандистів. Источник: Російський Telegram-канал « Воевода Вещает».

Ту-95МС — стратегический турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец, который российские войска используют для запуска крылатых ракет, в частности при нанесении ударов по Украине.

Заяви російських пропагандистів. Источник: Російське ЗМІ «ТАСС».

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет L-39.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!