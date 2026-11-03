В России умер один из разработчиков "Новичка", которым отравили Навального: все подробности. Фото

В России на 81-м году жизни умер один из разработчиков нервно-паралитического яда "Новичок" Владимир Углев. Последние годы он жил в Анапе.

Об этом сообщило российское The Insider. По данным оппозиционного издания, он умер еще 26 октября. Однако обстоятельства его смерти не сообщаются.

О ком речь

Имя Углева стало широко известным в 2018 году, когда биохимик дал ряд интервью после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. В 2020 году, когда "Новичком" отравили политика Алексея Навального, биохимик также активно комментировал этот теракт.

Кстати, в 2018 году Углева в Анапе сбила машина. Позже россиянин предполагал, что это было покушение на него.

Владимир Углев. Источник: The Insider

Владимир Углев – выпускник Московского химико-технологического института им. Менделеева по специальности "химия и технология биологически активных веществ". С 1975-го по 1990 год на должности старшего научного сотрудника он работал в Вольском филиале ГосНИИОХТ, который, в частности, участвовал в разработке отравляющего вещества.

Кроме того, до официального уничтожения химического оружия созданием и разработкой веществ класса "Новичок" занимался 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Именно там Углев разрабатывал первые версии "Новичка".

Что такое "Новичок"

"Новичок" – семейство высокотоксичных боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Вещества этой группы признаны Организацией по запрещению химического оружия запрещенными.

По словам Углева, российского оппозиционного политика Алексея Навального убили именно "Новичком".

Однако, как сообщал OBOZ.UA, на самом деле Навального отравили не "Новичком". В Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах утверждают, что в образцах биоматериалов покойного был обнаружен смертельный нейротоксин эпибатидин.