В Архангельской области обрушился железнодорожный мост: грузовой поезд сошел с рельсов. Фото

Во вторник, 10 ноября, в Архангельской области России в результате обрушения железнодорожного моста с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Сейчас движение на поврежденном участке полностью остановлено, среди возможных причин инцидента рассматривают диверсию.

Инцидент произошел около 05:10 по местному времени. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Сейчас движение по железной дороге на этом участке полностью перекрыто.

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

В результате разрушения железнодорожного моста через реку Виледь несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Обрушился один из пролетов конструкции.

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Среди предварительных версий рассматривают диверсию, однако доказательства в подтверждение этой версии пока не обнародовали.

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Железнодорожный мост на перегоне Черемуха – Виледь является частью Печорской железнодорожной магистрали. Она обеспечивает пассажирское и грузовое сообщение северных регионов России с другими частями страны.

Обрушился мост в Архангельске. Источник: Exilenova +.

Из-за повреждения переправы движение на соответствующем участке остановили. Это создает препятствия для железнодорожной логистики, в частности перевозки грузов.

На момент публикации официального подтверждения диверсии и подробной информации о масштабах повреждений нет.

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