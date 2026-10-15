"Все понимают": в России испугались атак Украины и заговорили о создании дата-центра "судного дня"

После украинских ударов по дата-центрам "Яндекса" и "Сбера" в России заговорили о необходимости создания центра обработки данных "судного дня". Оккупанты хотят создать уникальный дата-центр для экстренного восстановления работы сервисов.

С такой инициативой выступил заместитель председателя правления "Ростелекома" Валерий Ермаков. Об этом сообщают российские медиа.

Потребность новых реалий

По словам менеджера "Ростелекома", еще недавно подобный сценарий казался немыслимым, однако сегодня это стало суровой реальностью.

"Все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прямо реальная потребность", – заявил Ермаков.

Он признал, что вся инфраструктура, создававшаяся в РФ ранее, строилась исходя из принципов эффективности и централизации. В современных условиях войны и постоянных воздушных угроз высокий уровень централизации превратился в ключевую уязвимость.

Проблемы с устаревшими сетями

Чтобы снизить риски, российские IT-компании и телеком-операторы пытаются в срочном порядке переходить на микросотовую архитектуру. Такой подход предполагает распределение сервисов и резервирование мощностей между множеством мелких площадок по всей стране.

Однако на пути к созданию распределенной сети Россия столкнулась с серьезными техническими препятствиями. Даже без обстрелов вся магистральная сеть в стране работает на пределе возможностей.

Кроме того, большинство высокоскоростных оптических каналов строились 20-30 лет назад. Из-за физического старения оптоволоконных кабелей, катастрофически снижается пропускная способность и надежность передачи данных.

Напомним, спутниковые снимки запечатлели масштабные повреждения дата-центра "Яндекса" в Рязанской области. Следы разрушений и пожара видны примерно на трети здания, расположенного на территории станкостроительного завода "Саста". На здании дата-центра заметны повреждения, похожие на сквозные отверстия.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны Сил обороны нанесли удары по Саратовской области. В промышленной зоне города Балаково раздавались многочисленные взрывы. Сообщается о поражении дата-центра "Сбербанка" и металлургического завода.