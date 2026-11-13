Блог | Все идет по плану: Волгоградский НПЗ зажег не только небо, но и панику

Очередная бессонная ночь на просторах необъятной родины путина завершилась традиционным фаер-шоу, на этот раз – с южным колоритом. Волгоградский НПЗ (он же ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), гордость и опора местной промышленности, внезапно превратился в гигантскую коптильню. Беспилотники, пролетев сотни километров над хваленой эшелонированной российской ПВО, аккуратно приземлились прямо в ректификационные колонны, в очередной раз доказав, что лучшая противовоздушная оборона в рф – это кривизна земной поверхности.

Этот завод – не просто градообразующее предприятие, где суровые работяги в засаленных робах куются ВВП. Это топливное сердце Южного военного округа. Имея мощность переработки 15 миллионов тонн в год, именно он снабжал бензином, дизелем и авиационным керосином всю ту орду, которая сейчас пытается штурмовать украинские лесополосы. Теперь, когда установки первичной переработки превратились в груду обгоревшего металлолома, снабжение южной группировки оккупационных войск летит к чертям. Тянуть цистерны теперь придется с Урала или из центральных регионов, окончательно забивая железнодорожные артерии, которые и так еле дышат.

Но самое смешное в этой истории – это реакция глубинного народа. В россии появилась новая, абсолютно безотказная народная примета. Стоит в небе раздаться характерному тарахтению мопедного двигателя и ПВО начать судорожно палить в белый свет как в копеечку, биомасса вместо того, чтобы бежать в укрытия (которых все равно нет), что есть мочи мчится на автозаправки.

Пока над заводом только разгоралось пламя, а пожарные еще даже не успели натянуть штаны, на всех АЗС Волгограда и окрестностей уже выстроились километровые очереди. Местные жители, наученные горьким опытом Белгорода, Ростова и других приграничных (и не очень) территорий, прекрасно понимают: если прилетело по НПЗ, значит, завтра бензин либо вообще исчезнет, либо будет стоить как крыло от того самого беспилотника.

Это яркая иллюстрация социального контракта путинской россии. Государство не способно защитить ни стратегические объекты, ни граждан, зато граждане мгновенно реагируют на провалы государства массовой паникой и скупкой всего, что горит. И пока телевизор продолжает рассказывать сказки об успешном отражении атак и "возгорании сухой травы от падения обломков", панические очереди на заправках становятся лучшим барометром реальной ситуации.

Война методично и с особым цинизмом возвращается туда, откуда ее так радостно приветствовали. И если единственный способ согреться этой зимой в Волгограде – это стоять в очереди за остатками бензина на фоне эпично полыхающего нефтеперерабатывающего завода, то, согласитесь, в этом есть высшая историческая справедливость.