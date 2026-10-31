"Избегайте людных мест": посольство США выпустило экстренное предупреждение о вероятном теракте в Москве

Посольство США в Москве предупредило о достоверной угрозе инцидента с массовыми жертвами на территории музея-заповедника "Царицыно". Вероятная опасность может возникнуть 31 октября 2026 года.

Соответствующее сообщение о безопасности опубликовали в Instagram на официальной странице американского посольства в Москве. В диппредставительстве призвали граждан избегать посещения музея-заповедника и не приближаться к этому району.

Что рекомендует посольство США

Американское диппредставительство призвало граждан сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Также им рекомендовали следить за окружающей обстановкой и пересмотреть собственный план действий на случай опасности.

Музей-заповедник "Царицыно". Источник: Российские СМИ

Кроме того, в посольстве посоветовали держать мобильные телефоны заряженными, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и следить за сообщениями местных СМИ. Для получения дополнительных уведомлений о безопасности американцам также предложили зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

В то же время правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.

Музей-заповедник "Царицыно" на карте. Источник: Скриншот

После публикации предупреждения парк закрыли "по техническим причинам", сообщают российские СМИ. На место прибыли правоохранители, а доступ на территорию ограничили.

В ФСБ РФ заявили, что получили от американской стороны информацию о возможной подготовке теракта в Москве. По словам представителей ведомства, сейчас проводят соответствующую работу.

Предыдущий инцидент в Москве

Напомним, ранее в России обвинили Украину в организации теракта в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве после взрыва, прогремевшего там 1 августа 2026 года. Российские дипломаты заявили, что инцидент якобы был направлен на запугивание итальянцев, работающих в РФ.

Последствия взрыва. Источник: РосСМИ

В посольстве России в Италии утверждали, что целью взрыва было запугать сотрудников ресторана и продемонстрировать им, что они могут стать следующими жертвами. В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал эти заявления ложью и поставил под сомнение утверждения Москвы о причастности Украины.

Таяни предположил, что запугивать итальянцев могут сами россияне из-за поддержки Италией Украины.

Как писал OBOZ.UA, посольство США в Москве опубликовало рекомендации для американских граждан из-за атак беспилотников в России. Дипломаты призвали людей не приближаться к дронам и их обломкам, а в случае опасности – выполнять указания местных властей и направляться в укрытие.