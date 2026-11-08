В центре Москвы полиция задержала сотни молодых людей: что происходит

В так называемом Китай-городе, районе в центре Москвы, где обычно собирались неформальные группы молодежи, прошел неанонсированный полицейский рейд, во время которого задержали несколько сотен молодых людей. Часть молодежи после трех и более часов задержания уже отпустили, другую часть юношей и девушек до сих пор продолжают удерживать в местных отделениях полиции, причем родственникам дают самые разные объяснения.

Так, провластные пропагандисты утверждают, что полицейские искали "неформально одетых"; в полиции официально заявили о "профилактических мерах, направленных на обеспечение общественного порядка". В свою очередь, освобожденная молодежь рассказала, что задержанных… массово мобилизуют.

Общее число задержанных до сих пор неизвестно – по сообщениям некоторых, в том числе и провластных источников, в субботу полиция задержала в районе Китай-города 150-300 молодых людей. Среди них довольно много несовершеннолетних.

Так или иначе, утверждается, что для проведения рейда в район приехали более десяти автозаков.

Некоторые из задержанных рассказали, что полицейские во время рейда "в первую очередь обращали внимание на тех, кто был неформально одет".

Московская полиция заявила, что ее сотрудники "проводили мероприятия по предупреждению и пресечению административных правонарушений", в том числе "связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах".

В свою очередь, некоторые освобожденные рассказали, что полицейские вручали задержанным юношам повестки в военкомат и/или предлагали заключить контракт на службу в армии. Эти рассказы различаются, однако большинство говорит, что "повестки давали всем без разбора", в том числе юношам с отсрочкой и вообще несовершеннолетним.

Китай-город – московское место, где со времен горбачевской перестройки собираются подростки и молодые люди, принадлежащие к неформальным субкультурам. Возможно, поэтому пропагандисты утверждают, что полицейские искали "неформально одетых".

Но сам факт мобилизации неформалов кремлевские рупоры почему-то никак не комментируют.

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