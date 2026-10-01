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В Санкт-Петербурге горит так называемый особняк Миллера: что известно. Видео

Михаил Левакин

Особняк Миллера, бордель на...

Источник: российские паблики

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В центре российского Санкт-Петербурга, на Исаакиевской площади, поздно вечером 1 октября разразился масштабный пожар. В городе горит так называемый исторический особняк Миллера. Огонь охватил здание с первого по третий этажи и чердак, и все здание практически полностью выгорело.

Общая площадь пожара превышает две тысячи квадратных метров. Часть крыши уже обрушилась, а пожарные сосредоточили усилия на защите расположенных рядом зданий, сообщают в пабликах города.

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

В отделении МЧС Санкт-Петербурга пожару постепенно присваивали сначала первую, затем вторую, а сейчас – третью, наивысшую степень сложности. На данный момент данных о пострадавших не поступало, в самом особняке людей не было (здание не эксплуатировалось и не сдавалось в аренду).

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

Из соседнего здания, где находятся жилые помещения и гостиницы, спасатели эвакуировали всех людей. Прежде всего пожарные "проливают" Зубовский институт и расположенный поблизости Арбитражный суд – чтобы огонь не перекинулся на эти учреждения.

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

Несколько местных изданий, ссылаясь на источники в МЧС, сообщают, что при таком характере возгорания от здания останутся только стены. Из-за деревянных перекрытий огонь уничтожает все этажи и кровельные конструкции.

Пожарные неофициально предполагают, что причиной пожара мог стать поджог, поскольку именно при поджоге "огонь обычно горит равномерно по всей площади".

О чем идет речь

Горящее здание имеет историческую ценность. По утверждению руководства Эрмитажа, до пожара в особняке хранились исторические интерьеры, в частности потолочная лепнина. Там называют пожар "катастрофой" и отмечают значение здания для всего архитектурного ансамбля Исаакиевской площади.

Особняк по проекту архитектора Фердинанда Миллера, также известный как "дом Бреммера", был построен в 1872 году. До революции особняк "работал" в качестве "доходного дома", то есть борделя.

Пожар в Санкт-Петербурге

Источник: российские паблики

В марте этого года местная компания "Тас" получила крупный кредит на реставрацию особняка Миллера. Планируемая дата завершения работ – конец 2027 года. Однако предполагалось, что после реконструкции здание будет переоборудовано под жилье.

Пожары в России

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент был вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы и пожары в российском Таганроге 12 сентября были организованы Службой безопасности УкраиныГенштаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по городу, заявив, что это была спецоперация СБУ. Удар по "ряду важных объектов российского военного назначения" оказался чрезвычайно успешным – в городе и сейчас продолжают бушевать пожары.

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