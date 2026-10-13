В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео

В городе Аксай Ростовской области России продолжается масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь". Площадь возгорания увеличилась до 9000 м², также обрушилась стена складского помещения.

Ранее российские спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности №3. К ликвидации огня привлекли дополнительные подразделения, а местные власти перекрыли движение вблизи промышленного объекта.

Площадь пожара на заводе увеличилась

Пожар вспыхнул на территории акционерного общества "Аксайкардандеталь", расположенного в городе Аксай недалеко от Ростова-на-Дону.

Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 м². Впоследствии масштаб пожара увеличился до 9000 м². Также стало известно об обрушении стены склада.

В связи с масштабами возгорания пожару присвоили повышенный ранг сложности №3, что предусматривает привлечение дополнительных сил и средств для тушения огня.

К ликвидации пожара привлечены подразделения из нескольких населенных пунктов. На территорию предприятия также прибыли представители служб жизнеобеспечения и правоохранительных органов, которые должны обеспечивать безопасность проведения работ.

Местные власти перекрыли движение вблизи промышленного объекта. Информации о полной ликвидации пожара пока нет.

В Ростове произошел пожар на... Источник: Российские Telegram-каналы Развернуть

В Ростове произошел пожар на... Источник: Российские Telegram-каналы Развернуть

В Ростове произошел пожар на... Источник: Российские Telegram-каналы Развернуть

Чем занимается завод "Аксайкардандеталь"

Предприятие специализируется на производстве карданных валов и металлических комплектующих. Оно располагает мощностями по металлообработке, лазерной резке, штамповке и термической обработке металла.

Эти технологии могут использоваться для изготовления деталей и комплектующих для различной техники, в том числе военной.

По информации местных властей, возгорание возникло на территории складских помещений, связанных с производством пластиковых изделий.

В сообщениях о пожаре также появился ироничный комментарий: "Хорошо горит даже без помощи дронов".

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы и пожары в российском Таганроге 12 сентября были организованы Службой безопасности Украины – Генштаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по городу, заявив, что это была спецоперация СБУ. Удар по "ряду важных объектов российского военного назначения" оказался чрезвычайно успешным – в городе и сейчас продолжают бушевать пожары.