В российском Орле ракеты атаковали завод "Протон": разгорелся масштабный пожар. Фото и видео
Пожар в Орле после ракетной...
Источник: Telegram-канал Exilenova+
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В российском Орле прогремели семь взрывов, после которых местные жители сообщили о пожаре в районе завода "Протон". По предварительным данным, предприятие могло подвергнуться ракетной атаке.
О взрывах сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Там также опубликовали фото и видео пожара и последствий атаки.
Последствия ночной атаки на Орел.
Источник: Telegram-канал Exilenova+
Орел. Последствия ракетного удара.
Источник: Telegram-канал Exilenova+
"Протон" специализируется на производстве оптоэлектронного оборудования полного цикла – от кристаллов до готовых изделий.
По Орлу бьют ракетами.
Источник: Telegram-канал Exilenova+
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, предприятие выпускает, в частности, диодный модуль для авиационной ракеты С-71К "Ковер", переключатель-инвертор для ракетного комплекса "Искандер-М" и микросхемы для зенитного комплекса "Панцирь-С1".
Пожар вспыхнул в районе корп...
Источник: Telegram-канал Exilenova+
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Что известно о предыдущей атаке
Вечером 23 октября завод "Протон-Электротекс" в Орле уже подвергся ракетному удару. В Генеральном штабе ВСУ тогда подтвердили поражение основного производственного здания и отметили, что это осложнит изготовление комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми Россия обстреливает украинские города.
Позже мониторинговые каналы сообщили о полном уничтожении как минимум одного цеха завода.
Также OBOZ.UA сообщал, что ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы, после которых вспыхнули пожары. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.
Завод производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. Значительную часть продукции предприятие поставляет на экспорт.
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