В российском Орле прогремели взрывы: сообщают о попадании ракет в завод. Фото и видео

Ракетный удар по заводу "Про...

Вечером 23 октября в российском Орле прогремели взрывы. По сообщениям OSINT-аналитиков, под ракетный удар попал завод "Протон", который производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.

Видео момента удара и его последствий распространили в сети. Предварительно, для атаки могли применить крылатые ракеты Storm Shadow, однако эта информация требует подтверждения.

Что известно об ударе

OSINT-аналитики сообщили о поражении завода "Протон" в Орле. По их данным, предприятие производит оптоэлектронное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и участвует в кооперации предприятий оборонной отрасли РФ.

Во время атаки в городе действовала ракетная опасность. Информацию о последствиях удара по предприятию уточняют.

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Продукция завода

По данным OSINT-аналитиков, продукцию "Протона" используют при производстве различных видов российского вооружения. В частности, речь идет о:

крылатых авиационных ракетах С-71 "Ковер";

баллистических ракетах 9М723 комплекса "Искандер-М";

зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1".

Среди продукции предприятия также есть диодные модули, переключатели-инверторы и электронные компоненты для бортовых систем вооружения.

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Удар попал на видео

В сети опубликовали видеозаписи пролета ракет и попадания по заводу. Также появились кадры последствий атаки. По сообщениям OSINT-сообщества, некоторые видео присылали сами местные жители, в частности для канала Exilenova.

На данный момент нет подтвержденной информации о масштабах повреждений предприятия, количестве пострадавших или возможной эвакуации работников.

Обстоятельства и последствия удара уточняются.

Ракетный удар пришелся по заводу "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ракетный удар пришелся на завод "Протон". Источник: Exilenova+

Ранее OBOZ.UA сообщали, что Великобритания передала Украине дополнительные дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которые позволят украинским силам наносить удары по военным объектам России.

Поставка должна помочь сорвать российские планы атаковать гражданскую инфраструктуру Украины накануне зимы.