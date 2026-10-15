В России заявили о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины: что известно

В Псковской области российские силовики задержали 35-летнего гражданина Швеции, который около полугода служил в Вооруженных силах Украины. Фредди Микаэлю Столькранцену Линдхольму грозит уголовное преследование и лишение свободы в РФ.

Об этом сообщила ФСБ государства-агрессора. Россияне утверждают, что задержанный с февраля по июнь 2026 года воевал в составе подразделения беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ по контракту.

ФСБ хочет обвинить бывшего добровольца в незаконном пересечении российской границы и в планировании диверсий на российских военных объектах. Мол, он прибыл в страну под предлогом намерения вступить в российскую армию, чтобы под этим прикрытием организовать подрывную деятельность против ВС РФ.

Также ФСБ рассматривает возможность предъявления обвинений в наемничестве и участии в деятельности террористической организации.

Что известно о задержанном иностранце

Российское издание "Агентство" обнаружило видео украинского Центра рекрутинга иностранцев за февраль 2026-го. На нем запечатлен человек, похожий на Линдхольма. Мужчина рассказывал, что приехал из Стокгольма и решил вступить в Интернациональный легион Украины.

Кроме того, журналисты нашли решение украинского суда от 22 июня, согласно которому полного тезку задержанного оштрафовали на 17 тысяч гривен за появление в воинской части в состоянии алкогольного опьянения. Если верить документу, показанному ФСБ, то за два дня до этого Линдхольма уволили из подразделения за непрохождение испытательного срока.

Шведский телеканал SVT связался с родственниками задержанного. Они подтвердили, что Линдхольм участвовал в боевых действиях на стороне Украины и некоторое время находился там. Один из родственников рассказал, что мужчина вернулся домой после примерно шести месяцев службы, а недавно снова отправился туда. Чем он занимался после возвращения, собеседнику неизвестно.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока располагает лишь информацией из СМИ. Власти страны намерены выяснить обстоятельства задержания.

Как писал OBOZ.UA, 14 октября в Харькове задержали 36-летнего военнослужащего армии РФ, который сумел проникнуть вглубь области, убить гражданского мужчину и расстрелять пятерых военнослужащих ВСУ. Преступником оказался житель Санкт-Петербурга Леонид Рыжиков (позывной "Юла"). Оккупанту уже вручено подозрение.