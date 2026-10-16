В России заподозрили вспышку оспы обезьян: под Москвой госпитализировали пятерых россиян

В Подмосковье госпитализировали пять россиян, которые контактировали с человеком, предположительно зараженным оспой обезьян. Это вирусное заболевание, основными симптомами которого являются лихорадка, увеличение лимфатических узлов и болезненная сыпь.

РосСМИ со ссылкой на региональный минздрав сообщили, что у контактных лиц взяли анализы и поместили под медицинское наблюдение. Клинических проявлений болезни у них пока не выявлено.

"Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное... Ситуация находится на контроле минздрава Московской области", – отчитались в ведомстве.

В феврале этого года в Московской области России уже диагностировали оспу обезьян. Тогда в Домодедовскую больницу попал инфицированный мужчина, а наследующий день – еще пять человек, контактировавших с ним. Спустя две недели заболевание также выявили у двух туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Таиланда.

Как передается оспа обезьян

Это вирусное инфекционное заболевание, которое в большинстве случаев проходит в легкой или средней форме и требует симптоматического лечения. Болезнью могут заражаться как животные, так и люди.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с инфицированным, в том числе через биологические жидкости и предметы обихода. Инкубационный период может составлять от пяти до 21 дня.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Республике Конго более 250 человек участвуют в испытаниях экспериментального препарата Obeldesivir, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Исследователи выясняют, может ли новый препарат снизить риск развития лихорадки Эбола после контакта с инфицированным человеком.