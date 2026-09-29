Блог | В России начинают задавать неудобные вопросы: появилась ли трещина в системе Путина

Что-то начинает меняться.

От Сыктивкара до Екатеринбурга, от Казани до Улан-Удэ в россии раздаются заявления о фальсификациях на выборах. Подаются заявки на митинги. В Сыктивкаре уже состоялся первый послевыборный протест – его организовало региональное отделение КПРФ. Подобные акции пытались инициировать в Екатеринбурге, Улан-Уде, Перми, Ижевске, Казани и других городах.

И здесь интересно не столько количество протестующих.

Интересно другое: система начинает получать вопросы, на которые ей становится все труднее отвечать.

Официально "единая россия" получила более 57% голосов и 349 из 450 мест в Госдуме. Но независимые анализы указывают на масштабное использование административного ресурса, контролируемое электронное голосование и признаки массовых приписок. Исследователи Carnegie назвали результаты подозрительно высокими на фоне войны и социально-экономических проблем, а Meduza приводит оценки, согласно которым без манипуляций доля "единой россии" могла бы быть существенно ниже, поэтому в российских соцсетях закономерно возникает простой вопрос:

"А кто вообще голосовал за "единую россию"?".

И это уже не просто вопрос о выборах – это вопрос о реальности, потому что одно дело – нарисовать на экране 57 или 58 процентов. Другое дело – убедить человека, который стоит в очереди за бензином, платит все больше за товары, видит, как государство тратит огромные средства на войну, а его близкие возвращаются с фронта в гробах, что страна движется к "стабильности".

россия уже ощутила топливный кризис. В ряде регионов вновь вводятся ограничения на продажу бензина, появляются лимиты на заправках. В Забайкальском крае, например, продажу бензина ограничивали 15 литрами на автомобиль.

Это не телевизионная картинка.

Это то, что человек видит собственными глазами, а теперь добавим к этому войну.

По данным украинского Генштаба, потери россии в августе составили более 42 тысяч военнослужащих; это уже второй месяц подряд с потерями свыше 40 тысяч. По состоянию на 15 сентября украинская сторона оценивала сентябрьские потери уже в более чем 20 тысяч.

И в то же время украинские силы проводят контрнаступательные операции на востоке. По данным Reuters от 28 сентября, в северной части Донецкой области украинские силы восстановили контроль над десятками квадратных километров территории в рамках операции "Вивальди", а общий заявленный результат этой операции составил 176 квадратных километров – вот в этом и заключается парадокс путинской системы.

Она пытается одновременно демонстрировать силу вовне и скрывать цену этой силы внутри, но цифры на фронте, цены в магазинах, очереди на заправках и вопросы людей постепенно начинают говорить громче, чем телевизор.

Станет ли это революцией? Не знаю, и было бы безответственно это прогнозировать.

В тоталитарной системе недовольство само по себе еще не означает политических перемен. Репрессивный аппарат остается мощным, независимая политическая деятельность ограничена, а власть контролирует значительную часть информационного пространства, но трещина в системе – это уже факт, который не стоит игнорировать.

И для Украины из этого вытекает очень конкретный вывод.

Не ждать – действовать.

Пока в москве подсчитывают проценты нарисованной "народной поддержки", российская армия продолжает наносить удары по Украине.

Только сегодняшняя реальность Киева уже такова, что российские реактивные дроны долетают до столицы, атакуют инфраструктуру, жилые и гражданские объекты. 23 сентября российская атака на Киев унесла жизни людей и ранила десятки гражданских лиц; Reuters отдельно отметило использование реактивных дронов, которые сложнее перехватить.

Поэтому нам нужно дипломатическое наступление. Не дипломатия беспокойства и не очередные заявления после очередной ночи террора.

Нужна дипломатия, которая заставляет партнеров действовать: усиливать адские санкции Грема, добиваться применения уже подписанных Трампом, а не допускать приглашения Путина на G20, перекрывать финансирование российской военной машины, обеспечивать Украину средствами ПВО и ПРО, боеприпасами, технологиями и производственными возможностями.

И параллельно – собственный технологический рывок.

Украина не может ждать, пока очередная партия помощи пройдет все бюрократические инстанции. Нам нужны собственные решения – особенно для борьбы с реактивными и другими сложными для перехвата дронами, нужна собственная дальнобойная мощь, собственная баллистическая мощь.

Не ради красивых заявлений, а ради сдерживания, потому что россия понимает только то, что имеет цену.

И здесь чрезвычайно важно не поддаваться информационному шуму, не кричать постоянно о том, чего нам не хватает, потому что это – значит выдать врагу карту наших слабых мест.

Наши военные это давно поняли. Они не кричат каждый час о том, что делают, а тихо и незаметно выполняют свою работу.

Так же должно действовать государство. Меньше шума. Больше результата.

Меньше публичных объяснений о проблемах, больше решения проблем.

Меньше разговоров, больше дела. И здесь мы подходим к еще одному фронту – коррупции, ведь на коррупционные деньги для Украины не купят ни ПВО, ни дроны, ни ракеты, ни броню.

Украине сегодня нужна нулевая терпимость к хищению государственных ресурсов. Не потому, что это красиво звучит, а потому, что каждая украденная гривна во время войны имеет цену, и в первую очередь – цену человеческой жизни. Поэтому сейчас нужна не паника, а мобилизация духа, воли, профессионализма и ответственности.

россия может сколько угодно рисовать себе 58 процентов, рассказывать о "стабильности", скрывать от людей реальные цифры войны, экономики и энергетики, но реальность все равно прорывается.

Через очередь на заправке, пустой кошелек – через похороны и "200-х" в мешках, через видео с избирательного участка и через вопрос: "Кто за них голосовал?"

А Украина должна сделать свое.

Не ждать, пока российская система сама развалится, не наблюдать, как враг ищет слабое место, и не спорить между собой в тот момент, когда страна воюет.

Давайте объединимся в единый фронт – от Вооруженных сил Украины до каждого, кто работает, платит налоги, занимается волонтерством, производит, лечит, обучает, защищает.

Наша задача проста: выстоять, окрепнуть, защитить людей и победить, а разборки будут после победы.