В России якобы появился аналог Skynex: что с ним не так и чем им рано радоваться

Российский военно-промышленный комплекс презентовал мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 "Цитадель". Главным назначением системы заявлена борьба с беспилотниками, ударными дронами и другими дозвуковыми целями.

Оккупанты позиционируют комплекс как ответ западному зенитному комплексу Skynex, однако детальный разбор технических характеристик демонстрирует глубокую пропасть между амбициями и реальностью. Об этом в Telegram сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Шасси и возможности: отставание по дальности

Новый комплекс смонтирован на базе тяжелого армейского грузовика "Торнадо-У" и оснащен автоматизированной системой управления огнем с возможностью дистанционного управления боевым модулем. Боекомплект установки составляет 300 выстрелов (у Skynex – 252).

Однако ключевые параметры эффективности, в частности, дальность поражения, уступают зарубежному образцу. По БПЛА самолетного типа "Цитадель" может работать на расстоянии до 1000 м (у Skynex – до 4 000 м).

По FPV-дронам российский аналог может работать до 800 метров, в то время как у Skynex заявленная дальность поражения более 1 километра.

Проблема точности орудия

Центральный вопрос к "Цитадели" заключается в ее вооружении. В качестве орудия используется 30-миллиметровая автоматическая пушка, вероятнее всего, 2А42, адаптированная к боевому модулю "Спица".

Эта пушка широко известна по российской бронетехнике (БТР, БМП) и ударным вертолетам Ми-28, но главный недостаток – недостаточная точность стрельбы. Для сравнения: немецкий Skynex построен на базе высокоточной и надежной 35-мм пушки Oerlikon Mk3.

Эксперт отмечает, что использование специальной "фермы" для ствола, заимствованной со "Спицы", теоретически должно компенсировать колебания, но добиться стабильной и точной стрельбы по малоразмерным маневренным объектам на дистанции 800–1000 метров из этой пушки крайне проблематично.

Сырой проект, но недооценивать нельзя

Разработчики заявляют об использовании 30-мм боеприпасов с программируемым воздушным подрывом и шрапнельной начинкой. Это преподносится как аналог передовой западной технологии AHEAD (высокоэффективный выброс вольфрамовых поражающих элементов перед целью).

Однако на данный момент отсутствуют открытые технические данные о массе, конфигурации и количестве поражающих элементов российского снаряда. Утверждать, что отечественный боеприпас превосходит или хотя бы равен AHEAD, невозможно. На фоне конструктивных особенностей пушки 2А42 эффективность такого подрыва вызывает еще больше скепсиса.

Коваленко отмечает, что называть ЗАК-30 "Цитадель" полноценным аналогом Skynex некорректно и непрофессионально. Российский ВПК пытается закрыть острую потребность в мобильной малой ПВО, но технологические и инженерные ограничения не позволяют приблизиться к параметрам западных образцов.

Тем не менее, запуск таких разработок нельзя сбрасывать со счетов. На сегодняшний день "Цитадель" выглядит сырым, неподтвержденным решением с массой вопросов к качеству исполнения, однако в перспективе подобные системы могут создать новые вызовы, требующие внимания.

Оккупанты создали аналог Skynex. Источник: Российские медиа

Напомним, оккупанты начали активно применять на фронте новый дрон "Кощей", оснащенный искусственным интеллектом. Украинские защитники сумели приземлить два вражеских беспилотника вблизи Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, китайская компания Jiangxi Guangbo Optoelectronic Technology поставляет в Россию оптоволокно повышенной дальности и высокоскоростные дроны с искусственным интеллектом. Кроме того, компания предлагает военным РФ совместную разработку решений под конкретные боевые задачи.