В РФ засекретили данные о политических делах и исках, касающихся погибших и пропавших без вести

Верховный суд России засекретил данные об осужденных по политическим статьям, преступлениях силовиков, а также об исках о признании граждан погибшими и пропавшими без вести. При этом приводится информация по делам о распространении "фейков" об армии, согласно которым в 2025 году по этой статье были осуждены 90 россиян.

Об этом сообщило росмедиа. В департаменте статистики объяснили это "изменением регламента о публикации данных".

Что известно

В статистике о состоянии преступности в России за прошлый год, которую 2 октября опубликовал судебный департамент при Верховном суде, исчез целый ряд данных.

Строки с засекреченными данными выделены серым цветом. Так, скрыта информация о количестве исков о признании граждан погибшими и пропавшими без вести. Если еще в 2024 году департамент сообщал о рекордных 17,5 тысячах исков, то в 2025 году российские суды начали удалять со своих сайтов данные о рассмотрении таких дел.

Также засекречены сведения о статьях, которые в России используются для политического преследования. Из статистики исчез целый раздел с данными о количестве осужденных по делам о "преступлениях против основ государственного строя и конституционной безопасности".

В частности, отмечается, что засекречена статистика по делам о государственной измене, разглашении государственной тайны, диверсиях, организации экстремистского сообщества, "дискредитации" армии. При этом приводятся данные по делам о распространении "фейков" об армии, и согласно им, в 2025 году по этой статье были осуждены 90 человек.

Также в России скрыли данные за 2025 год о том, сколько человек было привлечено к административной ответственности за "дискредитацию" армии, разжигание ненависти, призывы к сепаратизму, нарушение порядка деятельности "иноагента".

Засекречена и статистика о преступлениях, совершенных военными и силовиками. Так, если ранее судебный департамент указывал, сколько преступлений было совершено военнослужащими, судьями, прокурорами, следователями, полицейскими и сотрудниками ФСВП, то в статистике за 2025 год эта информация засекречена.

В департаменте удаления статистики объяснили это "изменением регламента о публикации данных".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 2 октября украинские воины уничтожили еще 1560 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 538 950 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.