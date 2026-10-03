В РФ провели военные учения по "освобождению территорий" в соседнем государстве Центральной Азии

В России проводят учения по "отражению внешней агрессии". При этом отрабатывают на них не оборону, а "создание зоны безопасности" на территории других стран.

В этот раз по легенде учений это одна из стран Центральной Азии. Подробности "главного мероприятия боевой подготовки российской армии", цели которого ранее не озвучивались, сообщает российское независимое издание "Агентство"

Россия тренируется "создавать зону безопасности" на чужой территории

Заключительная фаза российских стратегических командно-штабных учений "Центр-2026" сейчас проходит на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Туда приехал с "инспекцией" российский диктатор Владимир Путин, который и назвал главную цель учений – ранее публично не оглашавшуюся.

По словам Путина, целью учений, которые в минобороны РФ называли "главным мероприятием боевой подготовки", является отработка управления войсками при "отражении внешней агрессии".

Путин на военных учениях "Центр-2026"

"Защищаться" Россия, как всегда, намерена на чужой территории. Как следует из доклада замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, сценарий не ограничивается обороной.

"По легенде, группировка на Центрально-Азиатском направлении "отражает военную агрессию" с 14 сентября. После отражения главного удара на Южно-Уральском направлении войска переходят в наступление для "освобождения захваченной территории и создания зоны безопасности на сопредельной территории". На другом направлении, по словам Евкурова, военные не допускают прорыва госграницы, а Каспийская флотилия проводит противодесантную операцию. В рамках операции четыре самолета дальней авиации наносят "поражение по критически важным объектам противника", уточнил замминистра обороны", – рассказывает "Агентство.

Центральной Азии приготовиться?

"Агентство" отмечает, что предыдущие учения "Центр" имели другие публично заявленные цели.

Так, в 2015 году речь шла о готовности органов управления стран ОДКБ управлять коалиционными группировками при "локализации международного вооруженного конфликта", а также блокировать и уничтожать незаконные вооруженные формирования.

А вот в 2019 году, за пару лет до начала полномасштабного вторжения в Украину, россияне отрабатывали "вооруженный конфликт с вымышленным государством на юго-западе России, которое разделяет экстремистские идеи". Впоследствии приблизительно в такой же риторике Кремль начал говорить об Украине.

Интересно, что в этих учениях задействовано значительно меньше российских военнослужащих, чем в предыдущих. В 2026 году, по словам Путина, привлечены около 47 тыс. военнослужащих. В "Центре-2019" участвовали 128 тыс. человек, а в учениях 2015 года – около 95 тыс.

Что могло происходить на самом деле

Еще в начале лета в Институте изучения войны (ISW) обратили внимание на то, что сроки проведения учений "Центр-2016" совпадают с планами МО РФ завершить внедрение новой цифровой системы управления войсками, которую испытывала группировка "Центр" в Украине. ISW предположил, что систему применят на учениях для передачи союзникам российского опыта войны в Украине и отработки действий иностранных контингентов под российским оперативным командованием.

Путин на военных учениях "Центр-2026"

"Пока публичные заявления Путина и отчитывающихся ему военных не подтверждают, что это произошло", – отмечает "Агентство"

Эти учения проходят на фоне обсуждения в НАТО риска прямого столкновения с Россией. По состоянию на сентябрь военная разведка Дании оценивала как "низкую, но растущую" угрозу нападения России на одну или несколько граничащих с ней стран НАТО.

Путин на военных учениях "Центр-2026"

"Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал такой сценарий маловероятным, но сказал, что его нельзя исключить. Москва отрицает планы нападения на страны альянса. Накануне Путин заявил, что в случае "прямого нападения на Российскую Федерацию" применение "всех вооружений, имеющихся в распоряжении" России "неизбежно и немедленно будет стоять на повестке дня", – пишет "Агентство.

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