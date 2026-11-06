У Путина требуют запретить пиццу в школах РФ: как отреагировали россияне

В России призвали убрать пиццу из школьных столовых, утверждая, что она вредит здоровью детей и не должна быть частью питания в образовательных учреждениях. С таким предложением выступила советница диктатора Владимира Путина Елена Ямпольская, которая считает, что итальянское блюдо стоит заменить традиционной русской выпечкой.

Об этом сообщила российская служба The Moscow Times. Издание ссылается на заявление Ямпольской, которое цитировало агентство ТАСС.

Советница Путина убеждена, что пицца не подходит для школьных буфетов, поскольку не полезна для учеников. При этом она не возражает против того, чтобы дети ели ее с разрешения родителей или во время праздников.

Ямпольская также призвала государственные учебные заведения поддерживать курс властей на "возвращение своего". Она подчеркнула, что у России якобы огромное кулинарное наследие, в частности традиции национальной кухни.

"Давайте хотя бы дадим нашим детям возможность это попробовать", – сказала советница Путина, комментируя предложение заменить пиццу кулебякой. По ее словам, не все семьи могут готовить традиционные блюда дома, поэтому эту возможность должны обеспечить школы.

С такой инициативой не согласилась российская общественная деятельница Екатерина Мизулина.

"Вместо отмены пиццы нашим чиновникам лучше было бы позаботиться о качестве питания в учебных заведениях и его стоимости", – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Еще раньше отказаться от пиццы в школьных столовых призывал Виталий Бородин, известный многочисленными запретительными инициативами. Свое требование он объяснял тем, что Италия входит в перечень "недружественных" для России стран и поставляет оружие Украине.

"Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепешку с кетчупом… Это совсем не "просто еда", а мягкая сила в картонной коробке", – заявил Бородин.

Он также предложил активнее популяризировать кулебяки, курники, расстегаи и другие традиционные блюда русской кухни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бородин также предлагал запретить концерты в России до конца войны. По его мнению, выступления артистов создают дополнительную нагрузку на силовые структуры. Поводом для такой инициативы стал концерт российской певицы Лолиты Милявской в Сочи, который трижды прерывали из-за угрозы атаки беспилотников.