В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит
В Москве и других городах Ро...
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В ночь на 30 октября в Москве и нескольких других городах России приостановили работу аэропортов на фоне атаки беспилотников. Ограничения ввели сразу в четырех московских аэропортах, а также в Ярославле, Пензе и Саратове.
О ситуации сообщают российские мониторинговые ресурсы ASTRA и Росавиация. Последняя подтвердила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево.
Домодедово, Внуково, Жуковск...
Источник: Flightradar24
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На фоне ограничений пассажиры сталкиваются с задержками авиарейсов. Один из читателей ASTRA сообщил, что его вылет отложили на час. При этом он предполагает, что это может быть не последнее перенесение.
По данным сервиса Flightradar24, в небе над Москвой на момент публикации практически не было самолетов. Среди заметных бортов оставался RA-73025 – VIP-самолет специального летного отряда "Россия", который базируется во Внуково и предназначен для перевозки высокопоставленных лиц.
Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Сбили 38 дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин с 22:00 сообщает о работе противовоздушной обороны и сбитии беспилотников. По его сообщениям, к этому моменту над российской столицей якобы уничтожили уже 38 БПЛА.
Ограничения на полеты ввели не только в московском авиаузле. Из-за атак беспилотников также приостановили прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова.
В Москве, Пензе и Саратове закрыли аэропорты.
Источник: Flightradar24
Российские авиационные власти пока не сообщали о сроках возобновления полноценной работы всех аэропортов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, как в начале октября украинские дроны закрыли московские аэропорты. Тогда диктатору Путину пришлось возвращаться из Туркменистана через Санкт-Петербург.