В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30СМ: момент попал на видео

В Калининградской области 21 октября разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы.

На месте аварии произошел масштабный пожар. Об этом сообщают российские медиа.

Что известно об аварии

По предварительной информации, военный самолет упал в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор. Крушение истребителя подтверждает ряд российских пропагандистских ресурсов.

Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. По информации медиа, летчиков госпитализировали в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 15:30 причины падения не называются. Официально в министерстве обороны РФ катастрофу пока не комментировали.

Истребитель разбился возле кладбища. Источник: Скриншот

Напомним, в результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Шестеро из них входили в основной экипаж Ту-95МС, еще двое могли находиться на борту в качестве проверяющих или пассажиров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Краснодарском крае России произошла авиакатастрофа с участием военного самолета. Во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет L-39.