"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы не хотела разрушать мосты в Украине и надеялась договориться. Она также заявила, что российское руководство не хотело уничтожать инфраструктуру, но, как утверждает пропагандистка, его к этому "вынудили".

Об этом она заявила в эфире российского государственного телеканала "Россия 1", объясняя, почему, по ее словам, РФ до сих пор "нежно" обращалась с Украиной.

"У нас есть определенные сентиментальные чувства к этой земле, ведь это наша земля", – сказала Симоньян.

Особое отношение

Во время выступления Симоньян заявила, что Россия и Украина якобы имеют общую культуру. В подтверждение своей позиции она упомянула писателя Николая Гоголя, которого назвала примером культурной связи между двумя странами.

"Культура все-таки одна. Все-таки у нас есть только один писатель Гоголь, который называл себя русско-хохладским", – сказала главный редактор RT.

Она также выразила надежду, что война скоро закончится, и заявила, что после этого россияне и украинцы якобы смогут вернуться к прежним отношениям.

"И вот здесь мне очень хочется вспомнить об этом на будущее, когда все это закончится, а все это закончится, и, кажется, с Божьей помощью – довольно скоро", – заявила пропагандистка.

Заявления о войне

Отдельную часть выступления Симоньян посвятила российскому суверенитету. Она перечислила продовольственную, фармацевтическую, цифровую и военную отрасли, заявив о необходимости их развития.

Также пропагандистка упомянула разрушение мостов в Украине, назвав их "нашими мостами", которые якобы построила Россия. При этом она утверждала, что российское руководство изначально рассчитывало договориться.

"Ну, заставили, ну, приходится, ну, что же поделать", – сказала Симоньян.

В конце выступления она заявила, что россияне остаются "могущественными и одновременно благородными", и вспомнила истории о помощи немецким военнопленным, которые, по ее словам, рассказывала ее свекровь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как пропагандистка Симоньян призвала россиян не жаловаться на дефицит топлива и вспомнить карточки на продукты в 90-х.