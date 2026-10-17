Терминалы переполнены: в России налет дронов парализовал работу аэропортов. Фото и видео

Массированная атака беспилотников на Россию привела к масштабным сбоям в работе аэропортов. Люди жалуются на длительные задержки авиарейсов, которые в некоторых городах продолжаются более суток.

Из-за коллапса тысячи пассажиров, в том числе за рубежом, оказались в ожидании вылета. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Россияне массово жалуются на авиаколлапс

Россияне массово делятся видео из ряда аэропортов страны-агрессора, где сетуют на то, что им приходится часами ждать возобновления работы аэропортов. Во всем виноват введенный план "Ковер", связанный с налетом более 600 дронов. В российском минобороны заявили о якобы 610 БПЛА, уничтоженных над 16 регионами.

Пост. Источник: Скриншот

Ситуация в аэропортах РФ. Источник: Скриншот

"Мы не можем вылететь из России третий день подряд. Здесь каждые 2 часа (задерживают рейсы. – Ред.). Сегодня Шереметьево вообще закрыто. Небо закрыто, все рейсы отменены. Никто не может ни прилететь, ни улететь. Залы переполнены. Я уже, честно говоря, держусь из последних сил. Так хочется спать. Виски и коньяк уже не помогают", – пожаловалась одна из путешественниц.

Сбои в авиасообщении выходят за пределы РФ

В Exilenova+ подчеркнули, что закрытие воздушного пространства над Москвой запускает цепную реакцию, последствия которой выходят далеко за пределы российской столицы.

Ситуация в аэропортах РФ. Источник: Скриншот

Ситуация в аэропортах РФ. Источник: Скриншот

Из-за отмены и задержек рейсов проблемы возникают не только в московских аэропортах, но и у авиакомпаний, пассажиров и аэропортов других стран, в частности Турции и Египта, откуда выполняются рейсы в Россию.

Помимо транспортных сбоев, такие атаки создают дополнительную нагрузку на российскую ПВО, приводят к экономическим потерям и затрудняют авиасообщение.

"Получается своего рода эффект домино, последствия которого выходят далеко за пределы Москвы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве в ночь на 16 октября прекратили работу все четыре аэропорта, а в небе над городом не было самолетов. Одновременно в Подмосковье раздались взрывы, начался пожар.