Отменили более 400 рейсов: в Москве и Петербурге зафиксировали "рекордную за всю войну" атаку дронов

В ночь на 29 октября и утром этого дня задерживали и отменяли авиарейсы в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Общее количество таких рейсов превысило 400, а ограничения в воздушном пространстве заставили часть самолетов менять маршруты.

По подсчетам российского телеграм-канала "Фонтанка", в московском аэропорту Шереметьево задержали 149 рейсов и отменили еще пять. Во Внуково задержки затронули 137 рейсов, а в Домодедово – 42, еще один рейс отменили. Петербургский аэропорт Пулково принял 16 самолетов как запасной аэродром.

Рекордное количество дронов

По сводке Минобороны РФ, ночью и утром российская противовоздушная оборона якобы перехватила 1214 беспилотников над 18 регионами страны и Москвой. Bloomberg отмечает, что это наибольшее количество дронов, о перехвате которых российские власти отчитались за один раз с начала полномасштабной войны.

Предыдущий рекорд зафиксировали 20 сентября. Тогда российское военное ведомство заявляло о перехвате 1110 беспилотников за ночь.

Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил доложить, что с вечера 28 октября до утра 29 октября в направлении столицы и Московской области летели 613 дронов. По его словам, 231 беспилотник сбили на подлете к Москве.

Задержки в аэропортах

В Пулково из-за ограничений в воздушном пространстве Москвы приняли 16 самолетов, следовавших в столицу. По информации издания "Фонтанка", в петербургском аэропорту отменили шесть рейсов, еще 57 задержали.

В Уфе, столице Башкортостана, аэропорт дважды закрывали с начала ночи. По словам главы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, расписание движения изменилось более чем для 20 рейсов, а один рейс из Москвы отменили. Самолет из Сургута перенаправили на запасной аэродром в Челябинске.

Издание "Эхо" со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Уфы писало, что с 08:00 до 14:45 по местному времени туда не прибыл ни один самолет. Некоторые рейсы задерживались на четыре-восемь часов.

Удар по химзаводу

В Уфе также сообщали об ударе по одному из крупнейших химических предприятий России – заводе Башкирской содовой компании, входящей в холдинг "Росхим". Предприятие внесено в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.

Завод производит материалы для изготовления бронежилетов, шлемов и компонентов бронезащиты для военной техники и авиации.

В то же время власти Москвы и Московской области не сообщали о заметных последствиях на земле в результате масштабной атаки беспилотников.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "странным" решение Киева организовать массированную атаку дронов на российскую столицу во время проведения саммита "Россия – Африка". В Москве в это время диктатор Путин принимал африканских лидеров.

Песков также заявил, что такая атака является поводом для продолжения войны.

Напомним, еще в начале октября Украина взялась выполнять обещание президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Москвой. Работа всех аэропортов российской столицы блокируется.

В ночь на 18 октября массированная атака беспилотников на Россию вызвала масштабные перебои в работе аэропортов. Люди жалуются на длительные задержки авиарейсов, которые в некоторых городах длятся больше суток. Из-за коллапса тысячи пассажиров, в том числе за границей, оказались в ожидании вылета.

23 октября OBOZ.UA сообщал, как Москву массированно атаковали беспилотники. В российской столице объявили тревогу, а в работе аэропортов ввели масштабные ограничения – на прием и вылет самолетов закрыли четыре международных аэропорта. Самолеты перенаправляют в другие города, а в Шереметьево начали эвакуацию пассажиров.