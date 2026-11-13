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Еще не навоевались? Украина превращает нефтяную империю Путина в черную дыру для бюджета
Украинские воины достают про...
Источник: Российские медиа
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Украина делает что-то невероятное. Российские НПЗ, хранилища топлива и нефтеперекачивающие станции выносятся массово, причем некоторые атаки продолжаются по несколько часов. При этом выводится из строя не одна ректификационная колонна, а сразу несколько.
30 октября: Новокуйбышевский НПЗ
31 октября: Уфимский кластер НПЗ
1 ноября: Кстовский НПЗ
2 ноября: ЛПДС "Самара"
3 ноября: Ярославский НПЗ
5 ноября: Рязанский НПЗ
6 ноября: Афипский НПЗ
7 ноября: Саратовский НПЗ
9 ноября: Киришский НПЗ
11 ноября: порт Усть-Луга
11 ноября: Омский НПЗ
13 ноября: Волгоградский НПЗ.
13 ноября: ЛПДС "Самара"
10 ноября Reuters написал, что выведено из строя уже примерно 30% общей мощности российских НПЗ. Если атаки продолжатся в таком же темпе нефтяная промышленность из источника дохода для бюджета превратится в черную дыру, все время пожирающую деньги. Очень больно будет авиации, грузовым перевозкам, промышленности, сельскому хозяйству и малому бизнесу. Не навоевались еще?
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