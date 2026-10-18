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Санкт-Петербург в огне: Украина нанесла самый масштабный удар по городу за всю войну
Санкт-Петербург в огне: Укра...
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Украина нанесла один из самых масштабных ударов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за все время войны.
По предварительным данным, поражены:
Петербургский нефтяной терминал и нефтебаза "Ручьи" – на объектах зафиксированы пожары.
Логистический центр Ozon площадью 51 тысяча м² – масштабный пожар. Оценочная стоимость восстановления – до 5 млрд рублей.
Дата-центр "ВКонтакте" – после атаки зафиксировано резкое падение доступности сервисов компании.
Электроподстанция "Восточная".
Вантовый мост через Корабельный фарватер – сообщается о повреждениях.
Также возможно поражение завода СПГ "Газпрома" в районе Большого Бора и одной из российских воинских частей.
Таким образом, под удар одновременно попали нефтяная, энергетическая, логистическая и цифровая инфраструктура региона.
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