РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для "поднятия боевого духа" армии РФ: что известно

В Москве во время общегородс...

Русская православная церковь признала утрату части мощей князя Дмитрия Донского, которые были отправлены на фронт для поддержания боевого духа армии РФ. Реликвию оставили во время хаотического отступления оккупационных подразделений после молебна на Лиманском направлении.

Речь идет о фрагменте правой руки Дмитрия Донского — московского князя XIV века, которого в Русской православной церкви считают святым. Об этом сообщает "5 канал".

Реликвию доставили в зону боевых действий, чтобы демонстрировать её российским военным и использовать во время религиозных мероприятий.

В РПЦ заявляли, что часть останков князя должна укрепить дух оккупантов. Святыню планировали показывать российским подразделениям вдоль линии фронта, протянувшейся более чем на 1000 км.

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Однако впоследствии российские военные утратили реликвию во время отступления вблизи Лимана. Обстоятельства её исчезновения и местонахождение в настоящее время требуют дополнительного подтверждения.

О перевозке части останков Дмитрия Донского в Донецк агентство Reuters сообщило 10 сентября 2026 года. Саркофаг князя обнаружили летом во время реставрационных работ в соборе Архангела в Московском Кремле.

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В августе российский диктатор Владимир Путин лично осмотрел останки, которые эксперты назвали хорошо сохранившимися. Он охарактеризовал находку как уникальное открытие, укрепляющее основы российской истории.

6 сентября мощи князя пронесли по улицам Москвы во время православной процессии. Впоследствии реликвию доставили в Донецк, где представители российской оккупационной администрации, военные командиры и священнослужители приняли участие в религиозной церемонии.

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Дмитрия Донского почитают в России за победу над войсками Золотой Орды в Куликовской битве 1380 года. Русская православная церковь канонизировала князя в 1988 году.

В то же время использование мощей для поддержки армии РФ вызвало критику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РПЦ продолжила кампанию поддержки Кремля в полномасштабной войне против Украины. Так называемые священники решили отправить на фронт кости Дмитрия Донского — средневекового московского князя, признанного святым в РФ.

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