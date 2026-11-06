Россиян на фоне войны против Украины призвали есть фасоль вместо мяса

В России резко выросли цены на мясо, в частности, куриное. Так что россиянам экономисты Финансового университета при правительстве РФ посоветовали, чем заменить превратившуюся в "деликатес" курятину.

В рацион гражданам государства-агрессора, тратящего ежедневно миллиарды на убийства украинцев и разрушения украинских городов и экономики, предложили ввести больше круп и бобовых. Об этом пишет независимое российское издание The Moscow Times, объявленное в РФ "иноагентом".

Россиянам посоветовали "сидеть на бобах"

Путинская "спецоперация" продолжает сказываться на уровне жизни россиян. Теперь им предлагают сесть на бобы не только в переносном (соответствующий фразеологизм употребляется для обозначения проигрыша, неудачи, краха надежд и расчетов), но и в прямом смысле.

Так, россиянам из-за резкого подорожания курятины придется пересматривать рацион и восполнять потребности в белке за счет более доступных продуктов, заявила РИАМО экономист Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова.

Она рекомендовала сделать основой бюджетного меню крупы, картофель, сезонные овощи, бобовые и яйца.

Климова считает, что "разнообразить питание и частично заменить мясо" помогут также фасоль, горох и чечевица.

При этом экономист взялась раздавать советы, которые более уместно звучали бы от диетолога. Климова заявила, что не следует полностью исключать животные продукты "без учета индивидуальных потребностей организма". С ее точки зрения, вместо этого россияне могут сокращать порции, следить за скидками или выбирать более дешевые части курицы.

В России резко подорожала курятина – и не только

За 10 месяцев 2026 года, по данным The Moscow Times, цены на курятину взлетели на треть, а на некоторые части тушек – почти вдвое. Издание привело в пример рост оптовой цены на мясо год к году:

на тушку цыпленка-бройлера – на 37% , до 250 рублей за 1 кг,

– на , до 250 рублей за 1 кг, куриное филе – на 42% , до 458 рублей,

– на , до 458 рублей, бедро – на 38%, до 190 рублей,

на 38%, до 190 рублей, окорочок – на 31% , до 205 рублей,

– на , до 205 рублей, голень – на 22%, до 200 рублей.

Снизилась цена только на крыло, снижение составило около 10% (до 148 рублей).

"Согласно подсчетам Росстата, куры охлажденные и мороженые в сентябре в магазинах подорожали в среднем на 15,8% год к году, до 267,8 рубля за 1 кг, окорочок – на 12,3%, до 310,5 рубля", – пишет издание.

Подорожание, пусть и не такое резкое, затронуло и другие виды мяса.

Так, индейка, по словам Климовой, в рознице подорожала на 11%, говядина – на 6,9%, свинина – на 0,6%, утка – на 1,4%, крольчатина – на 2,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина требуют запретить пиццу в школах РФ.

Среди аргументов – ее якобы "неполезность", а также то, что блюдо является "элементом мягкой силы" недружественной Италии. Заменить пиццу инициаторы предлагают "кулебякой" – пирогом из дрожжевого теста с начинкой.