Россия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно

Россия разработала новую версию ударного беспилотника "Гарпия" с реактивным двигателем. Соответствующие кадры с новым дроном появились в сюжете российского телеканала НТВ.

На видео показали сразу два варианта реактивной "Гарпии", один из которых создан на базе корпуса предыдущей модели. В то же время производство таких беспилотников, по данным авторов Telegram-канала "Полковник ГШ", пока остается небольшим.

Какой будет новая "Гарпия"

На обнародованных кадрах заметили два варианта реактивного беспилотника. Один из них представляет собой переходную модель, созданную на базе корпуса дрона с поршневым двигателем, тогда как второй получил новый корпус, спроектированный специально под реактивную силовую установку.

По данным "Полковника ГШ", темпы производства новых дронов пока значительно уступают выпуску реактивных "Геранов", которые Россия производит на предприятиях "Алабуги".

В то же время "Гарпия" пока не оснащена mesh-модемами и камерами. Для навигации беспилотники используют инерциальную и спутниковую системы, а в отдельных случаях могут получать лазерный датчик для определения момента воздушного взрыва.

"Гарпия" в настоящее время н... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее было известно лишь о поршневой версии ударного беспилотника "Гарпия-А1", которая по конструкции похожа на "Герань-2". Ее производством занимается российский Ижевский электромеханический завод "Купол".

Как могут запускать дроны

На новых кадрах также заметили мобильную пусковую установку на шасси грузовика КамАЗ-5350. Она может перевозить и запускать сразу несколько ударных беспилотников.

Такое решение позволяет запускать дроны с различных подготовленных площадок без привязки к стационарным аэродромам или специальным дронопортам. Это может затруднить их обнаружение и уничтожение украинскими силами.

Россия продвигает "Гарпию" на экспорт

Ранее Россия также пыталась продвигать "Гарпию-А1" на международном рынке. Ее экспортная версия получила обозначение "Гарпия-А1Э".

Производитель заявляет, что имеет возможность одновременно выполнять российские и иностранные заказы. Кроме того, компания заявляет о готовности организовать производство этих беспилотников непосредственно в странах, поддерживающих сотрудничество с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины ударные дроны с необычными конструкциями, похожими на "усы". Эти странные элементы сначала вызвали немало вопросов, однако теперь удалось выяснить, для чего они нужны. Конструкция на российских "Геранях" оказалась обычным механическим детонатором.