Россия закрывает воздушное пространство над полигоном, с которого обычно запускает «Орешник»: что это может означать

Россия закрывает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" с 28 сентября по 3 октября. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени.

Соответствующее ограничение зафиксировано в сообщении NOTAM. В нем не указано, что речь идет именно о подготовке или проведении запуска ракеты "Орешник".

Полігон "Капустин Яр" на Росії Источник: Google Maps

Закрытие воздушного пространства над "Капустыным Яром" само по себе не означает обязательного запуска "Орешника". Такие ограничения могут быть связаны с проведением военных учений, в ходе которых используется полигон.

В то же время этот объект связан с испытаниями и пусками баллистических ракет. Поэтому появление ограничений в воздушном пространстве привлекает внимание к возможности проведения соответствующих мероприятий, однако официального подтверждения этого пока нет.

Временные ограничения

Согласно приведенным данным, воздушное пространство над полигоном будет закрыто ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени в период с 28 сентября по 3 октября.

Повітряний простір буде закр... Источник: NOTAM Развернуть

В сообщении нет информации о конкретной цели ограничений. Поэтому говорить о подготовке именно к запуску "Орешника" пока нет оснований. Ограничения могут касаться и обычных военных учений или других мероприятий на полигоне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Стало известно, где базируется "Орешник" на территории Беларуси. Карта