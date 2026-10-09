Россия требует от Нидерландов выдать ей судей МУС: что происходит

Генеральная прокуратура страны-агрессора России направила в министерство юстиции Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Этих судей МУС в РФ заочно осудили.

Речь идет о судьях, которые в 2023 году выдали ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщила российская прокуратура.

Что говорят в Москве

Среди "осужденных" в России – судьи МУС Карим Ахмад Хан, Томоко Акане, Росарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес. В декабре 2025 года Московский городской суд признал их виновными, в частности, в "привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела".

В российской Генпрокуратуре считают, что у президиума МУС якобы не было оснований для выдачи ордеров на арест граждан РФ. Также там напомнили, что Россия не является участницей Римского статута МУС и не признает его юрисдикцию.

"Эти решения были приняты с нарушением основополагающих принципов и норм международного права и при отсутствии каких-либо доказательств совершения указанными лицами предполагаемых преступлений", – считают в Москве.

Россия требует от Нидерландо... Развернуть

Что предшествовало

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест главаря Кремля Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Таким образом, у Путина есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки в прошлом году ввели санкции против четырех человек, которые в настоящее время работают в Международном уголовном суде. Цель таких действий – обеспечить "ощутимые и существенные последствия" для тех, кто непосредственно причастен к нарушениям МУС в отношении США и Израиля.