Россия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумала

Так называемый "следственный комитет" страны-агрессора России 2 октября 2026 года заявил об организации международного розыска бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова, а также главы ГУР Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди. Двоих первых в РФ обвиняют в "карательных операциях" на Донбассе, а двух вторых – в морских ударах по военной машине страны-агрессора.

Заявление прозвучало во время "оперативного совещания" в оккупированном Луганске. Его озвучил первый заместитель главы "следкома" Кабурнеев.

В чем обвиняют

В частности, по утверждению российского ведомства, Резников и Федоров, занимая должность министра обороны Украины в 2023 и 2026 годах соответственно, якобы "отдавали подчиненным приказы о проведении на территории Донбасса карательных военизированных операций".

В "следкоме" уверяют, что это привело к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению объектов гражданской инфраструктуры.

Также российское ведомство заочно обвиняет и объявляет в международный розыск главу ГУР Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, которых "следком" связывает с рядом ударов "по российским объектам и судам" в Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Сообщение «следкома». Источник: скриншот

Что предшествовало

Отметим, что для Федорова и Иващенко это – первые "постановления" так называемого "следкома". А Резникову и Мадяру в стране-агрессоре такие заочные обвинения уже выдвигались несколько раз. В том числе и якобы объявления о международном розыске.

Последний раз – это было в прошлом году – главу СБС Мадяра объявили в России в международный розыск из-за событий в Курской области.

В свою очередь, наш защитник в ответ предупредил оккупантов о неизбежности их наказания за преступления против украинского народа.

В целом показательные расправы для страны-агрессора в последнее время стали нормой. Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Екатеринбурге суд отправил в СИЗО 37-летнего историка Олега Новоселова, занимающегося исследованием советских политических репрессий. Кроме того, историк был внесен в список террористов и экстремистов.