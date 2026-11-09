Блог | Россия готовит новую угрозу, к которой Украина и Европа должны быть готовы

Пока основное внимание приковано к ситуации на фронте, массированным воздушным атакам и энергетическому террору, Россия пытается создать еще один инструмент ведения войны – собственную систему низкоорбитальной спутниковой связи "Рассвет". И речь идет не просто о попытке скопировать американский Starlink. Речь идет о формировании независимой инфраструктуры военного управления, которая в перспективе способна существенно расширить возможности российской армии.

6 ноября агентство Reuters со ссылкой на ГУР МО Украины сообщило, что Россия уже использует "Рассвет" для обеспечения военной связи над территорией Украины. В марте и июле 2026 года на орбиту выведено в общей сложности 32 спутника. До конца года запланированы новые запуски. Разработчик системы, компания "Бюро 1440", заявляет о намерении создать группировку из более чем 900 аппаратов до 2035 года.

Эти цифры не стоит воспринимать как свидетельство появления полноценного российского аналога Starlink. Американская система уже насчитывает более 10 тысяч спутников, тогда как российская пока способна обеспечивать лишь периодические сеансы связи во время прохождения аппаратов над соответствующими районами. Кроме того, Financial Times 8 ноября сообщила о потере двух российских спутников из запущенной группировки.

Однако недооценивать эту угрозу было бы серьезной ошибкой.

Самое опасное в проекте "Рассвет" – не нынешнее количество спутников, а военные задачи, для выполнения которых создается система.

Современная война все больше зависит от скорости передачи информации. Кто быстрее обнаруживает цель, передает координаты, принимает решение и корректирует применение средств поражения, тот получает преимущество. Спутниковая связь становится одним из ключевых элементов этого процесса.

По оценкам ГУР, "Рассвет" в перспективе может обеспечивать двусторонний обмен информацией с беспилотниками непосредственно во время полета. Это создает возможности для оперативного уточнения задач, передачи разведывательных данных, изменения маршрутов и повышения устойчивости отдельных систем к радиоэлектронному противодействию.

Особую обеспокоенность вызывают планы интеграции новой системы с военной инфраструктурой управления и средствами ракетного вооружения. ГУР сообщает, в частности, о намерении оснащать соответствующими терминалами командно-штабные машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

В то же время необходимо четко разграничивать потенциальные возможности и фактическое состояние системы. Наличие спутникового канала само по себе не обеспечивает точного наведения ракеты или беспилотника. Для этого необходима интеграция с соответствующими системами разведки, навигации и управления. Так же в открытых источниках пока нет достаточно независимых подтвержденных данных, которые позволяли бы достоверно оценить результаты боевого применения "Рассвета" во время конкретных атак.

Итак, мы имеем дело с реальной технологической угрозой, масштабы которой еще формируются.

Почему кремль ускоряет этот проект именно сейчас?

Одна из причин – ограничения на использование российскими войсками неавторизованных терминалов Starlink. Этот опыт продемонстрировал критическую зависимость отдельных российских военных возможностей от иностранной коммуникационной инфраструктуры.

Москва стремится устранить такую зависимость. Создание "Рассвета" стало для нее вопросом не только технологического развития, но и военной автономии.

Показательно заявление Совета безопасности РФ от 6 ноября, в котором западные спутниковые системы Starlink и OneWeb были представлены как потенциальный инструмент дестабилизации ситуации в суверенных государствах. В то же время сама Россия ускоряет развертывание аналогичной инфраструктуры для собственных военных нужд.

Фактически Кремль стремится получить инструмент, который позволит снизить зависимость от иностранных операторов и расширить возможности военного влияния.

Кто стоит за российским спутниковым проектом?

28 октября ГУР опубликовало информацию о 49 российских и белорусских предприятиях и учреждениях, привлеченных к созданию "Рассвета". Основным разработчиком является "Бюро 1440", входящее в "ИКС Холдинг". К производственной кооперации привлечены структуры "Роскосмоса", предприятия микроэлектроники, производители оборудования связи и организации, связанные с министерством обороны РФ. Одним из инвесторов проекта назван банк ВТБ.

Наиболее показательно другое: по информации ГУР на 28 октября, 23 из 49 выявленных структур не находились под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

30 октября Украина ввела ограничения против 10 компаний и 19 российских граждан, причастных к проекту. Однако эффективность такого давления будет напрямую зависеть от согласования санкций с международными партнерами и реальной блокировки технологических и финансовых цепочек.

Отдельного внимания заслуживают сообщения об использовании китайских компонентов. Само по себе это не доказывает непосредственного участия китайского государства в управлении проектом, однако ставит вопрос о происхождении критически важных технологий и контроле каналов их поставок.

Что все это означает для Европы?

Российская система создается не только для ведения войны против Украины. По данным ГУР, запланированное покрытие в первую очередь ориентировано на территорию Украины и Европейского союза.

В среднесрочной перспективе спутниковая связь может усилить возможности российских военных платформ, разведывательных средств и беспилотных систем в Балтийском, Черноморском и Арктическом регионах. Нельзя исключать ее потенциальное использование для обеспечения гибридных операций. Впрочем, последнее пока остается оценкой возможного риска, а не установленным фактом.

Европа также наращивает собственные возможности. 7 ноября Великобритания сообщила об успешном выводе на орбиту военного спутника Titania, запуск которого состоялся еще в октябре, и развитии системы космического мониторинга Inaros. Европейский Союз реализует программу защищенной спутниковой связи IRIS². Обновленный проект предусматривает создание группировки из 348 спутников с началом запусков в 2029 году. В то же время уже функционирует европейская низкоорбитальная сеть OneWeb.

Эти программы имеют разное предназначение, однако демонстрируют общую тенденцию: космическая инфраструктура становится неотъемлемой составляющей оборонного потенциала государств.

Что должна делать Украина?

Прежде всего – не допустить технологического отставания в сфере военной связи, разведки и противодействия беспилотным системам.

Нам необходима многоуровневая, резервированная архитектура связи, которая не будет зависеть от одного оператора. Актуальность этого вопроса подтверждают сообщения Reuters от 5 ноября о завершении в 2027 году действующего контракта на доступ Украины к американской военной системе Starshield и необходимости его продления. Дополнительным предостережением стали временные ограничения работы этой системы в октябре, которые повлияли на выполнение отдельных боевых задач.

Не менее важными остаются развитие средств радиоэлектронной борьбы, технической разведки, защиты критической инфраструктуры и усиление международного контроля над технологическими цепочками российского военно-промышленного комплекса.

Мой стратегический прогноз.

До конца 2026 года Россия, вероятно, продолжит развертывание спутниковой группировки и испытания новых военных возможностей. В течение 2027 года, при условии успешного производства и запусков, возможно постепенное расширение географии покрытия и увеличение продолжительности сеансов связи.

В то же время проблемы с микроэлектроникой, серийным производством, стоимостью запусков, надежностью аппаратов и зависимостью от импортных технологий останутся существенными ограничениями.

И главное: чтобы получить определенные военные преимущества, россии совершенно не обязательно создавать систему масштаба Starlink. Даже значительно меньшая спутниковая группировка, интегрированная в систему военного управления, способна представлять серьезную угрозу.

Поэтому "Рассвет" следует оценивать не как очередной пропагандистский проект кремля и не как уже сформированное технологическое преимущество, а как опасное направление развития российского военного потенциала.

Современная война все больше зависит не только от количества ракет, беспилотников или бронетехники. Она зависит от того, кто быстрее получает информацию, передает ее, принимает решения и применяет оружие.

И если раньше мы преимущественно говорили о противостоянии на земле, в воздухе и на море, то сегодня должны окончательно признать: космос уже стал важным измерением войны россии против Украины.

Вопрос не в том, сколько спутников запустит кремль завтра. Вопрос в том, сможем ли мы вместе с союзниками своевременно нейтрализовать военные преимущества, которые россия пытается получить благодаря этим технологиям.

Война будущего – это не только борьба за территории. Это борьба за информацию, скорость управления и технологическое превосходство. И она уже идет.